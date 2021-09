In Bochum Wattenscheid wurde eine Bombe gefunden. (Symbolbild)

Bochum: Bombenfund in Wattenscheid – 800 Anwohner von Evakuierung betroffen

Bochum. Bombenentschärfung in Bochum! Die Stadt Bochum meldet einen Bombenfund im Stadtteil Wattenscheid.

Alle Anwohner im näheren Umkreis müssen während der Entschärfung ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Ob auch du davon betroffen bist, erfährst du hier.

Bochum: Nach Bombenfund jetzt fast 800 Menschen von Evakuierung betroffen

In Wattenscheider Stadtgarten muss am Mittwoch eine dort gefundene Bombe entschärft werden, teilt die Stadt Bochum in einer Pressemeldung mit. Das 250 Kilogramm schwere Relikt ist eine englische Fliegerbombe und stammt noch aus dem Zweiten Weltkrieg.

Für die Entschärfung müssen alle Anwohner, die näher als 250 Meter von der Fundstelle entfernt wohnen, ihre Wohnungen verlassen. Die betroffenen Bochumer sollen vorrübergehend im Louis-Baare-Berufskolleg am Bußmanns Weg 8 unterkommen.

Bombenfund in Bochum: Bist auch du betroffen?

Auf dieser Karte sind die zu evakuierenden Bereiche um den Stadtgarten markiert. Foto: Pressemitteilung Stadt Bochum

Solltest auch du im evakuierten Bereich wohnen und noch Fragen zu dem Thema haben, kannst du dich über die Info-Hotline 0234 910 33 33 bei der Stadt Bochum melden. (mbo)