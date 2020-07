Bochum: Neun Granaten in Wohngebiet entdeckt ++ Evakuierung ab Mittag

Bochum. Bombenfund in Bochum-Wattenscheid. Bei Sonderierungsbohrungen am Schumannweg sind am Mittwochmorgen insgesamt zehn Panzergranaten aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Das teilte die Polizei Bochum am Mittwochmittag mit.

Bochum: Granatenfund in Wattenscheid

„Es sind insgesamt 5 Panzer- und 5 Sprenggranaten gefunden worden. Eine Granate kann transportiert werden, die anderen Granaten müssen an der Fundstelle gesprengt werden“, erklärt Pressesprecher Frank Hilbig von der Feuerwehr Bochum. Weil der Zustand der Granaten keinen Abtransport zulässt, müssen die Kampfmittel noch am Mittwoch gesprengt werden.

Es sind mehrere Kubikmeter Sand an der Fundstelle zur Sicherung deponiert worden.

Dieser Bereich in Bochum-Wattenscheid ist von der Evakuierung betroffen. Foto: Polizei Bochum

755 Bewohner müssen evakuiert werden

Die ersten Anwohner, die sich im Radius von 150 Metern um den Fundort in Bochum befinden, werden bereits evakuiert. Betroffen sind 755 Bewohner und 91 Gebäude.

Ab 13 Uhr wurde mit der Räumung begonnen. Sie soll zwischen 15 und 16 Uhr beendet sein. Erst dann wird der Kampfmittelräumdienst mit den Vorbereitungen der Sprengung beginnen.

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.