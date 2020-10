In Bochum wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, mehrere Tausend Anwohner müssen für die Entschärfung evakuiert werden. (Symbolfoto)

am 01.10.2020 um 17:07

Bochum: Bombenentschärfung in Weitmar! Tausende Anwohner betroffen

In Bochum wurde eine britische Zehn-Zentner-Fliegerbombe gefunden, die noch am Donnerstag entschärft werden soll.

Bochum: Tausende Menschen müssen evakuiert werden

Die Fliegerbombe mit Aufschlagzünder liegt in 2,5 Meter Tiefe an der Knoopstraße in Bochum-Weitmar.

Der rote Bereich in Bochum-Weitmar ist von der Entschärfung betroffen, wird evakuiert und abgesperrt. Foto: Feuerwehr Bochum

Bewohner in einem Sicherheitsbereich von 500 Metern um die Bombe müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen – insgesamt 3.875 Menschen sind von der Evakuierung betroffen.

Außerdem wird die A448 im betroffenen Bereich gesperrt, sowie folgende Straßen:

Ahnwenne 1 - 31 und 2 - 48

Am Vogelspott 1 - 29

An der Landwehr 45 - 65 und 54 - 72

Bärendorfer Str. 24 a - 80 und 29 - 95

Brantropstr. 37 - 89 und 40 - 78

Dürerstr. 2 d

Feuerbachstr. 1 - 5 und 6

Hattinger Str. 204 - 268a und 239 - 295

Holbeinstr. 1 - 23 und 2 - 12

Kaulbachstr. 1 - 21 und 2 - 26

Knoopstr. 2 - 56 und 5 - 55

Kohlenstr. 2 - 38 und 3 - 55b

Lange Malterse 1 - 81 und 2 - 54

Menzelstr. 2

Rombacher Hütte 2 - 24 und 3 - 19

Schützenstr. 3 - 25, 59 - 157 und 62 - 154

Weifeldweg 16 - 54 und 25 - 69

Weitmarer Str. 14 - 82 und 17 - 75d

Im Rahmen der Evakuierung kontrollieren Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum, des Ordnungsamts und der Hilfsorganisationen die betroffenen Haushalte.

Eine Betreuungsstelle für die Betroffene wird in der Graf-Engelbert-Schule an der Königsallee 77-79 eingerichtet. Für den Transport pendeln Shuttlebusse zwischen dem Evakuierungsbereich und der Schule. Auch Transportmittel für bettlägerige oder gehbehinderte Personen stehen zur Verfügung.

+++ Bochum: Mann stößt Kind gegen Straßenbahn – jetzt überschlagen sich die Ereignisse +++

Alle Personen werden nach erfolgreicher Entschärfung wieder zurück in ihre Wohnungen gebracht.

+++ Ruhrpark Bochum: DIESE Corona-Änderung bringt Kunden auf die Palme – „Bescheuertes Experiment“ +++

Für Fragen wurde ein Bürgertelefon der Stadt Bochum unter 0234 910-3333 eingerichtet.