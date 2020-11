Bochum: Bittere Enttäuschung! Kein Corona-Bonus für Pflegekräfte – in diesem Krankenhaus lag es an EINEM Patienten

Bochum. Im Frühjahr wurden sie als „Helden der Krise“ beklatscht – doch die Pflegekräfte in Bochum haben aktuell wenig Grund zur Freude.

Als Anerkennung für die außerordentlichen Leistungen in einem ohnehin schon knochenharten Job stellten die privaten und gesetzlichen Krankenkassen 100 Millionen Euro zur Verfügung. Pfleger von Covid-19-Patienten dürften auf einen 1.000-Euro-Bonus hoffen. In Bochum kommt davon aber nichts an – besonders bitter für eine Klinik, berichtet die „WAZ“.

Bochum: Keine Corona-Prämie für Krankenpfleger!

Die Voraussetzung für den Bonus für die Pfleger und Mitarbeiter: Krankenhäuser mit weniger als 500 Betten müssen bis zum 31. Mai mindestens 20 Corona-Patienten behandelt haben. Kliniken mit mehr als 500 Betten müssen mindestens 50 Patienten in diesem Zeitraum nachweisen können.

Bittere Nachricht für alle Pflegekräfte des Bochumer St. Josef-Hospitals. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Besonders bitter trifft diese Regelung das St. Josef-Hospital. 50 Corona-Patienten hätten sie benötigt, um die dringend benötigte Finanzspritze zu bekommen – doch wie Kliniksprecher Jürgen Frech gegenüber der „WAZ“ bestätigte, behandelte das Personal im Hospital „nur“ 49. Der Geldhahn bleibt daher zu.

