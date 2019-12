Bochum: Massenhaft Autos besprüht und zerkratzt – Was steckt dahinter?

Bochum. Haben die beiden Taten in Bochum etwas gemein? Am 21. Dezember hat ein Unbekannter an der Wortmannstraße in Bochum-Linden randaliert. Er besprühte sieben Autos mit schwarzer Farbe. Die Polizei Bochum geht davon aus, dass die Fahrzeuge zwischen 14 und 22 Uhr besprüht wurden. Die Autos standen alle auf einem Parkstreifen.

Bochum: War es derselbe Täter?

Aber das ist noch nicht alles. In der Nacht von Sonntag auf Montag zerkratzte ein Unbekannter fünf Autos in Bochum. Die Fahrzeuge waren alle an der Dr.-C.-Otto-Straße geparkt. Alle Beschädigungen waren an der rechten Fahrzeugseite.

Bisher gibt es seitens der Polizei Bochum noch keine Erkenntnisse, ob die beiden Taten vom selben Täter verübt worden. Das Wattenscheider Kriminalkommissariat 34 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

+++ Bochum: Brandstiftung! Feuerwehr verhindert Flammen-Katastrophe +++

Hast du etwas gesehen? Dann melde dich bei der Polizei Bochum unter Telefon: 0234 / 909-8405 oder 0234 / 909-4441. (ldi)