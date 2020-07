Bochum: Mann fährt nichtsahnend Auto – was dann auf ihn zurollt, hätte ihn töten können

Bochum. Es ist 2.15 Uhr in Bochum. Die Straßen im Stadtteil Langendreer sind in der Nacht von Montag auf Dienstag leer. Ein Bochumer (31) fährt mit seinem Auto auf der Ümminger Straße.

Der Mann aus Bochum will abbiegen. In die Straße „Am Vorort“. Der 31-Jährige ahnt nicht, dass dort sein Leben auf dem Spiel stehen wird.

Bochum: Mann denkt an nichts Böses – dann wird es lebensgefährlich

Ohne auch nur eine leise Ahnung davon zu haben, was ihn hinter der Straßenecke erwartet, lenkt der Bochumer in das Industriegebiet in Langendreer.

Plötzlich rollt ihm mitten auf der Straße eine riesige Wickeltrommel für massive Kabel entgegen! Nach Angaben der Polizei Bochum kann der Autofahrer im letzten Augenblick noch ausweichen.

Das ist die Kabeltrommel, die dem Bochumer entgegenrollte. Foto: Polizei Bochum

Mann aus Bochum rettet sein Leben

Mit seinem geistesgegenwärtigen Fahrmanöver verhindert der 31-Jährige den Aufprall und kommt mit einem gewaltigen Schrecken davon. Danach zückt der geschockte Bochumer sein Telefon und meldet den Vorfall bei der Polizei Bochum.

Die Beamten sprechen von einer „lebensgefährlichen Situation“ und haben sofort die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei Bochum bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Um die Verantwortlichen zu finden, der die schwere Kabeltrommel die Straße hat herunterrollen lassen, bittet das Bochumer Verkehrskommissariat jetzt Zeugen um Hinweise.

Du hast etwas gesehen oder kannst Hinweise zur Aufdeckung des lebensgefährlichen Falls machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Bochum unter der Nummer: 0234 909-5105. (ak)