Bochum: Dreiste Auto-Attacke – „Was für Drecksschweine“

Bochum. Großer Ärger für einen jungen Mann (18) aus Bochum!

Als Tim Wojak aus Bochum am Sonntagmorgen von seiner Mutter geweckt wurde, hatte die alles andere als gute Nachrichten für den Teenager. Denn in den frühen Morgenstunden hatten Unbekannte mehrere Eier auf seinen blauen VW geworfen. Es ist nicht die erste Eier-Attacke, die der 18-Jährige in jüngster Zeit erleben musste.

Bochum: Junger Mann klagt über Eier-Taten

Noch am Samstagabend war Tim mit einem Freund aus gewesen, kam um 3 Uhr mit dem Taxi nach Hause. „Da waren die Eier noch nicht da“, schildert er gegenüber DER WESTEN. Tim sagt: „Ich wurde ungefähr um 10:30 Uhr von meiner Mutter wach gemacht, dass Eier an meinem Auto kleben.“ Besonders ärgerlich: Es ist nicht der erste Fall.

Nur gut eine Woche zuvor, ebenfalls an einem Sonntag, hatten Unbekannte ein offenes Ei in seinen Briefkasten gelegt. Auch an die Polizei hat sich der 18-Jährige bereits gewandt.

Die hat ihm entgegnet, er solle zuerst einmal online nach Zeugen suchen, da er keine Beweise habe, wer für die Tat verantwortlich sein könnte. Auf Nachfrage von DER WESTEN erklärte die Polizei, dass bislang keine Anzeige in dem Fall vorliege. Man könne den Ärger des jungen Mannes jedoch gut verstehen.

„Was für Drecksschweine“

Tim hat den Ratschlag der Polizisten bereits in die Tat umgesetzt. Auf Facebook hat er mehrere Bilder des Angriffs gepostet und bittet um Hinweise. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt an der Straße Alte Wittener Straße vor den Hausnummern 2 und 4. Der junge Mann sei „für jeden Hinweis“ dankbar.

Unter dem Beitrag zeigen auch andere Nutzer, was sie von der Aktion halten: „Was für Drecksschweine, am wehrlosen Auto“, schreibt eine Nutzerin und ein weitere Frau meint „Sauerei sowas.“

Bitte um Hinweise

Er selbst habe „ein oder zwei Personen im Kopf“ die für die fiesen Eier-Attacken verantwortlich sein könnten, wolle jedoch auch niemand „falsch verdächtigen“. Umso mehr ist der Bochumer jetzt auf deine Hilfe angewiesen.

Wenn du am Sonntagmorgen in der Alte Wittener Straße etwas beobachtet hast, was Hinweise auf den oder die Täter geben könnte, kannst du dich per Mail direkt bei Tim melden. Seine Email-Adresse lautet „tim.wojak@gmx.de“. (dav)