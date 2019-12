Bochum: Anita S. (35) vermisst – sie telefonierte mit ihrer Mutter, dann verliert sich die Spur

Bochum. Anita S. aus Bochum-Günnigfeld wird vermisst!

Seit den frühen Abendstunden des 7. Dezember fehlt von der jungen Frau jede Spur.

Bochum: Wo ist Anita S.?

Gegen 17.30 Uhr hatte sie an diesem Samstag mit ihrer Mutter telefoniert. Danach war die an der Schulte-Hordelhoff-Straße lebenden Bochumerin nicht mehr aufzufinden und erschien auch nicht an ihrer Arbeitsstelle.

So wird Anita S. beschrieben:

1,60 Meter groß

lange, bis zum Gesäß reichende rotblonde Haare

ein Tattoo (große Blume) am rechten Oberarm

sie trug einen schwarzen Parka, eine karierte Bluse und eine schwarze Jeanshose mit Sneakern

sie hatte eine kleine schwarze Sporttasche der Marke „Nike“ bei sich

Hast du Anita S. gesehen? Dann melde dich beim Bochumer Kommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) unter den Rufnummern 0234/909-4120 sowie 0234/909-4441 (Kriminalwache). (ms)