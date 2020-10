Das Bermuda3eck ist eine der größten Partymeilen im Ruhrgebiet. Wir haben die Daten und Fakten für dich in Zahlen.

Das Bermuda3eck in Zahlen

am 04.10.2020 um 20:15

Bochum: Abschied von bekanntem Lokal – Betreiber am Ende: „Corona hat es endgültig geschafft“

Die Gastronomie-Szene in Bochum beklagt nun einen schweren Verlust.

Jahrzehntelang war das „Taj Mahal“ ein fester Bestandteil der Ausgeh-Meile „Bermuda3Eck“ in Bochum. Das indische Restaurant behauptete sich in den letzten Jahren gegenüber stylischen Bars und trendigen Burger-Buden, die in der Innenstadt von Bochum aus dem Boden schossen.

Doch nun ist Schluss! Inhaber Peykan Razani verabschiedet sich mit einem traurigen und gleichzeitig wütenden Brief von seinen Mitarbeitern und Gästen.

Im Bochumer „Bermuda3Eck“ gibt es nun ein Restaurant weniger. Der Besitzer hat eine wichtige Nachricht an seine Gäste. Foto: imago images / biky

Bochum: Abschied von bekanntem Lokal

Offen und ehrlich ist Peykan Razanis Text. Er verschafft sich damit offenbar Luft von dem Ärger über die Schließung: „Auf Nimmerwiedersehen! Ich bin pleite“, beginnt er den ersten Satz.

Und weiter:

„Was das Finanzamt nicht geschafft hat!

Was die Krankenkassen nicht geschafft haben!

Was die Rentenversicherung nicht geschafft hat!

Was die Berufsgenossenschaft nicht geschafft hat!

Was die GEMA nicht geschafft hat!

Was die IHK nicht geschafft hat!

Was eigentlich alle Institutionen in 16 Jahren meiner Betriebsdauer nicht geschafft haben!“

Es scheint, als hätte sich in den vielen Jahren reichlich Frust über die Behörden angesammelt, doch schuld an der Pleite ist etwas anderes. „Die Corona-Pandemie hat es endgültig geschafft“, erklärt Razani.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einowhnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Bochum: Inhaber mit düsterer Befürchtung

Seit dem Lockdown im Frühjahr kämpfen viele Gastronomie-Betriebe ums Überleben – so auch das „Taj Mahal“. Dafür habe Peykan Razani alle seine Ersparnisse, sein Erbe, die Lebensversicherung und Bausparverträge geopfert. Und nun sei alles „verpufft“.

Seine Prognose für die Zukunft klingt ebenso düster: „Wenn es so weitergeht, werden die kleinen Gastronomen, die Kochen noch gut finden, verschwinden. Da sie keine Rücklagen bilden können.“ Er rechne zudem mit Nachwuchsproblem.

Bochumer Gastronom verabschiedet sich

Auch für seine Familie bleibe es spannend zu sehen, was die Zukunft bereit halte. Der Gastronom ist nun auf der Suche nach einem neuen Job.

Am Ende bedankt sich Peykan Razani nochmal bei den Mitarbeitern und seinen Stammgästen, die er „ins Herz geschlossen“ habe. „Dafür mit einem Schwall Tränen in meinen Augen, meinen herzlichsten Dank und alle guten Wünsche!“ (mia)