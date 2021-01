Bochum: 3,5 Promille! Frau fährt betrunken durch Wattenscheid – und hinterlässt eine Spur der Verwüstung

Bochum. In Bochum ist es am Wochenende zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Eine betrunkene Frau hinterließ regelrecht eine Spur der Verwüstung.

Auslöser war eine 34-jährige Frau aus Bochum, welche mit 3,5 (!) Promille durch Wattenscheid fuhr.

Bochum: Frau fährt mit 3,5 Promille!

Wie die Polizei Bochum mitteilte, ging in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.40 Uhr ein Notruf bei ihr ein. Ein Zeuge meldete einen Verkehrsunfall am Kreisverkehr „Am Thie“ in Bochum-Wattenscheid.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Doch bei diesem einen Unfall sollte es nicht bleiben.

Bochum: Betrunkene Frau baut mehrere Unfalle

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei Bochum fuhr die 34-jährige Bochumerin mit ihrem Auto von der Ruhrstraße kommend auf die Straße „Am Thie“ ein. Dort kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Haltestellenhäuschen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Frau weiter über die Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr und kollidierte dort mit zwei Verkehrszeichen.

Sie setzte ihre Fahrt dennoch fort und befuhr den Kreisverkehr Schützenstraße/Engelsburger Straße. Auf der Schützenstraße kam die Frau erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Gehweg mit einem Zaunelement. Dessen ungeachtet setzte die Bochumerin ihre Fahrt weiter fort.

Bochum: Polizei kann Unfallverursacherin ausfindig machen

Die Polizei Bochum konnte die Frau letztendlich auf der BAB 448 ausfindig machen. Dort saß sie in ihrem Auto.

Bochum: Letztendlich konnte die Polizei die Frau ausfindig machen. (Symbolbild) Foto: imago images / onw-images

Glücklicherweise war die Frau trotz ihrer Chaos-Fahrt unverletzt. Bei der Durchführung eines freiwilligen Alkoholtests wurde ein Wert von 3,5 Promille festgestellt. Anschließend wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen des Verkehrskomissariats dauern an. Ihre Fahrt dürfte die 34-Jährige aber noch teuer zu stehen kommen. (gb)