Bochum: 16 Taten von Brutalo-Duo angeklagt! Sie prügelten sich sogar untereinander

Vor dem Landgericht in Bochum mussten sich Angeklagten zu insgesamt 16 Delikten äußern, darunter gefährliche Körperverletzung. (Symbolbild)

Bochum. Ein 20-Jähriger und ein 48-Jähriger sollen einen Mann am Bahnhof in Bochum zu Boden geschubst und dann weiter auf ihn eingetreten haben. Nicht nur wegen dieser gefährlichen Körperverletzung, sondern wegen 15 weiterer Delikte stehen die zwei jetzt vor Gericht in Bochum.

Doch dann machte der Ältere vor dem Richter eine erstaunliche Aussage: Er habe seinen mutmaßlichen Komplizen noch nie im Leben gesehen!

Essen: Männer prügeln brutal auf anderen Mann ein

Den beiden Angeklagten werden außerdem Diebstahl, Hausfriedensbruch und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort vorgeworfen – laut Gericht teilweise allein, teilweise gemeinschaftlich begangen.

Der Fall wurde am Landgericht Bochum verhandelt. Foto: imago images / Hans Blossey

Gemeinsam unter anderem die gefährliche Körperverletzung. Der obdachlose 20-Jährige soll zunächst mit einer Gruppe Bekannter am Hauptbahnhof Bochum unterwegs gewesen sein, als das spätere Opfer die Bahnhofshalle betrat.

Angeklagter ließ Opfer am Boden zurück

Ein Mann aus der Gruppe brachte das Opfer zu Boden, der 20-Jährige fixierte währenddessen seine Beine und schlug auf ihn ein. Er zerrte sein Opfer dann vor das Bahnhofsgebäude, trat dort weiter zu und ließ sein Opfer schließlich am Boden kauernd zurück.

Der Grund für den Wutausbruch: Das Opfer soll am Vorabend seine Partnerin, eine gute Freundin des Angeklagten, geschlagen haben. „Wenn jemand eine Frau schlägt, brennen bei mir die Sicherungen durch“, sagte er.

Als er sich wieder zur Gruppe gesellte, kam laut Anklage auch der 48-Jährige dazu, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Nach einem kurzen Gruß in Richtung der Männer trat er die Bahnhofstür auf, um dann den am Boden liegenden Mann ins Gesicht zu kicken und zu verschwinden.

-------------

Mehr Neuigkeiten aus Bochum:

Bochum: Junge (15) will nicht mehr zur Schule gehen – „Ich habe Angst“

Bochum: Fleischerei bietet ausgerechnet DIESE Berliner an Karneval an – „Pervers“

Bochum: 18-Jähriger feiert im Bermuda-Dreieck – zuhause sollte er nicht ankommen

-------------

Überwachungsvideo zeigt brutale Szenen

Ein Überwachungsvideo zeigt die brutalen Szenen. Während der Jüngere sich auf den Bildern identifizierte und die Tat gestand, war sich der Ältere sicher: Der Mann in dem Video sei nicht er, und den Angeklagten kenne er gar nicht.

Tatsächlich ist der Mensch auf dem Video wegen der Kapuze und der Kameraperspektive nur schwer zu erkennen.

Ein weiterer Anklagepunkt ist dennoch verwunderlich: Die beiden sollen vor diesem Vorfall aneinander geraten sein. Der 20-Jährige habe den anderen Angeklagten geschlagen, weil dieser zuvor einer Freundin des Jüngeren ins Gesicht geboxt habe.

Der 48-Jährige behauptet, sich weder an den Vorfall, noch an den 20-Jährigen erinnern zu können. Seine Partnerin bestätigte als Zeugin, dass ihr Freund Schwierigkeiten habe, sich Dinge zu merken.

An einige der weiteren verhandelten Delikte erinnerte sich der 48-Jährige allerdings doch und war geständig. Ob er wegen der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen wird, zeigt sich womöglich am nächsten Verhandlungstag. Am Freitag sollen weitere Zeugen vernommen werden. (vh)