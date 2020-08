Bochum. Unglaubliche Geschichte aus Bochum!

Seit Donnerstag, 13. August wurde ein 14-jähriges Mädchen aus Bochum vermisst. Jetzt wurde es ausgerechnet bei einem Straftäter gefunden.

Bochum: 14-Jährige plötzlich weg – ausgerechnet bei ihm wird sie gefunden

Polizisten haben die vermisste 14-Jährige im Hochsauerlandkreis entdeckt. An einem unglaublichen Ort. In der Wohnung eines als rückfallgefährdet geltenden Sexualstraftäters.

Nachdem ihre Mutter am Donnerstag in Bochum Vermisstenanzeige erstattet hatte, führten Ermittlungen zu dem 36-Jährigen, der mit dem Mädchen in regelmäßig gechattet habe. Dabei soll der Mann der Jugendlichen in der letzten Zeit mehrfach pornografische Bilder via Chat zugeschickt haben.

Polizisten fanden die 14-Jährige am Freitagmorgen in der Wohnung des Mescheders. Nach ersten Ermittlungen war es in der Nacht zuvor nicht zu Straftaten gekommen. Das unverletzte Mädchen sei an eine Jugendeinrichtung übergeben und dort von den Eltern abgeholt worden.

Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 36-Jährigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag weiter mitteilten. Es bestehe der dringende Verdacht, dass der Mann dem Mädchen pornografische Bilder geschickt habe.

Drogen und Schnaps in Wohnung entdeckt

Zudem hätten Beamte Schnaps und Drogenutensilien in der Wohnung gefunden. Hierdurch könnte er gegen ein bestehendes Alkohol- und Drogenverbot verstoßen haben.

Der Mann ist den Angaben zufolge Teilnehmer eines Programms, mit dem verhindert werden soll, dass Sexualstraftäter nach ihrer Haftentlassung in die Anonymität abtauchen und erneut Sexualstraftaten begehen. (pg/dpa)