Bochum: 12-Jährige vermisst! Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach Stella – sie hat ein ganz besonderes Merkmal

Bochum. Wo ist Stella Jolie R. (12) aus Bochum?

Das Mädchen lebt in einer Wohngruppe am Schleipweg in Bochum. Seit Sonntagabend (21.30 Uhr) gilt sie als vermisst.

Bochum: Stella Jolie R. (12) seit Sonntag vermisst

Stella hat eine schlanke Figur und ist 1,65 Meter groß. Sie hat lange schwarze Haare, einen Nasenpiercing und soll zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine Camouflage-Jacke und eine Camouflage-Hose getragen haben.

Bochum: Wo ist die 12-jährige Stella Jolie R.? Foto: Polizei Bochum

Zudem hat die 12-Jährige ein markantes Merkmal: An ihrer Augenbraue trägt die 12-Jährige einen rasierten „Cut“.

Hast du Stella Jolie R. gesehen? Oder kannst du der Polizei Hinweise auf ihren möglichen Aufenthaltsort geben? Dann melde dich unter dem Notruf 110 oder direkt bei der Kriminalwache unter der 0234 909-4441. (at)