Beste Currywurst NRWs gekürt – Bochumer Dönninghaus nur auf Platz 2

„Kommste vonne Schicht, wat schönret gibt et nich‘, als wie Currywurst.“ 1982 hat Herbert Grönemeyer der gestückelten Fleisch-Speise mit Currysauce ein Denkmal gesetzt. Heute besitzt nicht nur der Song, sondern auch der Imbiss an sich Kult-Status.

Wo die Currywurst erstmals verkauft wurde, ist noch immer ein Rätsel. Berlin, Hamburg, NRW – viele Bundesländer haben ihren Hut bei der Erfindung der Currywurst in den Ring geworfen. Doch dabei ging es bei einem aktuellen Currywurst-Voting des Magazins „Falstaff“ gar nicht. Stattdessen ging es bei der Abstimmung allein um den Geschmack. Die Dönninghaus aus Bochum sollte dabei mal wieder eine gute Figur machen.

Beste Currywurst in NRW – Dönninghaus zweimal auf Treppchen

In Bochum ist sie absoluter Kult – und auch beim Voting des Fachmagazins schnitt die Dönninghaus-Currywurst so gut ab, dass sie gleich zweimal ganz weit oben in der Top-Ten auftaucht. Für den ganz großen Wurf hat es allerdings nicht gereicht.

++ US-Amerikaner isst Currywurst in Dortmund – er ahnt nicht, wo er da landet++

Stattdessen landete die Fleischerei Dönninghaus in der Abstimmung auf dem dritten Rang. Auf Platz zwei rangiert das Bratwursthaus im Bochumer Bermuda-Dreieck, das bekanntermaßen ebenfalls die Dönninghaus-Currywurst verkauft. Doch wer konnte den Bochumer Doppelpack auf die Plätze verweisen?

NRW-Imbiss schlägt Dönninghaus-Currywurst

Es handelt sich um das Bistro „Männermetzger“ in der Heinsberger Innenstadt, das seine Currywurst entgegen der meisten anderen Erzeugnisse aus Kalbsfleisch und nicht aus Schweinefleisch herstellt. Eine Variante, die Kunden offenbar überzeugt. Wer es auf die weiteren Plätze in der Currywurst-Top-Ten in NRW geschafft hat, kannst du dieser Liste entnehmen:

MännerMetzger, Heinsberg

Bratwursthaus, Bochum

Fleischerei Dönninghaus, Bochum

Berliner Imbiss, Düsseldorf

Böckel’s Beste, Ratingen

Grillwagen, Hürth

Curry im Thal, Odenthal

Die Frittenbude, Lennestadt-Oberelspe

Max und Moritz, Solingen

Grilli-Willi, Petershagen

Mehr Themen:

Zuletzt ist übrigens eine NRW-Stadt zu Deutschlands Currywurst-Hauptstadt gewählt worden, die wohl die wenigsten auf dem Zettel gehabt hätten. Sie liegt nicht einmal im Ruhrgebiet. Das Ergebnis kannst du hier nachlesen >>>