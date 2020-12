Bermuda Dreieck Bochum: Anwohner genervt von Shisha-Bars und Wettbüros – Stadt zieht Konsequenzen

Bochum. Das Bermuda Dreieck ist ein Magnet für Touristen aus dem gesamten Ruhrgebiet. Viele pilgern für die Kneipenkultur nach Bochum.

Nach der Beschwerde eines Bewohners soll sich das Bermuda Dreieck jedoch bald verändern. Der Stadtrat in Bochum hat mit einer neuen Regel auf die Beschwerde des Mannes reagiert.

Bochum: Stadt entscheidet über Bermuda Dreieck

Seit Jahrzehnten ist das Bermuda Dreieck in Bochum Kult. Neben Karaoke-Bars, Kneipen und Restaurants eröffneten in den letzten Jahren auch immer mehr Shisha-Bars und Wettbüros. Wenn man an den Lokalen vorbeigeht, hat man den Eindruck, sie wären immer reichlich besucht. Viele junge Leute verbringen dort ihre Freizeit.

Wegen des Lockdowns steht das Bermuda Dreieck zurzeit still. Foto: FUNKE Foto Services

Allerdings wurde das einem Mann aus Bochum mit der Zeit zu viel. Seiner Meinung nach nehmen die besagten Betriebe überhand. Daraufhin beschäftigte sich auch die Bezirksfraktion in Bochum-Mitte mit dem Fall. Tatsächlich stimmten die Mitglieder dem besorgten Bochumer zu und vereinbarten eine sogenannte Veränderungssperre. Dieser zufolge werden die Bauanträge für Shisha-Bar- und Wettbürobesitzer in Zukunft nicht mehr angenommen. Somit werden keine neuen Lokale in das Kneipenviertel aufgenommen.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

Bochum besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

SPD-Fraktionsvorsitzende Holger Schneider spricht in diesem Zusammenhang von einer Verwehrung einer „überproportionalen Ansiedlung von Shisha-Bars und Wettbüros im Bermuda-Dreieck.“ Es stehen Umstrukturierungen der Bebauungspläne der Innenstadt an und vier davon wären von entsprechenden Betrieben gestellt worden, beschreibt Schneider.

Beschluss wird heftig diskutiert

Der Beschluss der Bochumer SPD wird von den Bewohnern mit gemischten Gefühlen behandelt. Während einige Nutzer auf Facebook ihr totales Verständnis für diese Entscheidung bekunden, verstehen andere Einwohner nicht die Notwendigkeit einer solchen Verordnung. Hier einige Kommentare:

„Weder Wettbüros noch diese Shisha-Dinger haben hier etwas verloren!“

„Ob sie gefallen oder nicht ist ein Aspekt – worauf die Verwaltung keinen Einfluss nehmen darf. Dass von einer Sparte ein 'Genug' erreicht ist, darf sie dagegen entscheiden.“

„Angebot und Nachfrage regelt den Markt und nicht die Stadt!“

„Von mir aus können die alle Shisha-Bars schließen.“

Wie sich der Beschluss auf das Bermuda Dreieck auswirken wird, bleibt abzuwarten. Aufgrund der Corona-Pandemie und des Lockdown befürchten viele Bochumer ohnehin ein Aussterben mancher Gastronomiebetriebe.

Holger Schneider will daher weiterhin mit der SPD daran arbeiten. „Das Bermud -Dreieck ist schließlich von großer Bedeutung für die Bochumer Gastronomie“, so der Politiker. (neb)