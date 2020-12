Aldi: So wurde aus einem kleinen Laden ein Discounter-Riese

Aldi in Bochum: Discounter schmeißt ältere Dame aus Laden – 79-Jährige fühlt sich „wie den letzten Dreck behandelt“

Bochum. Trauriger Vorfall bei Aldi in Bochum!

Die ganze Welt trägt angesichts der Corona-Pandemie derzeit Maske. Zumindest die allermeisten. Renate Kracht (79) aus Bochum darf keine Maske tragen, da sie an der Lungenkrankheit COPD leidet.

Bei Aldi in Bochum kam es jetzt zu einem Vorfall, der ihr keine Ruhe ließ, berichtet die „WAZ“.

Aldi in Bochum: Seniorin aus Laden geworfen

Normalerweise gehe die Seniorin kaum noch selbst einkaufen. Doch am vergangenen Montag machte sie sich los, um mit Schokolade überzogene Mandeln in ihrem Stamm-Aldi in Bochum zu kaufen.

+++ Corona: Lockerung an Weihnachten und Silvester? Umfrage enthüllt, was Deutsche wirklich wollen +++

Als sie an der Kasse bezahlen wollte, sprach sie die Kassiererin darauf an, dass sie keine Maske trage. Die Aldi-Angestellte weigerte sich zu kassieren. „Sie hat mich aufgefordert, alles liegen zu lassen und sofort den Laden zu verlassen“, erzählt Kracht.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Bochum: Mann öffnet seinen Briefkasten – plötzlich wimmelt es von Einsatzkräften

Bochum: Kult-Bude aus Bermuda Dreieck bietet neues Gericht an – und löst heftige Reaktionen aus

Hund in Bochum: Frau ist nachts mit Auto unterwegs – und macht eine traurige Entdeckung

Bochum: Unglaublich! Mann steuert SO sein Auto und baut mehrere Unfälle

-------------------------------------

Auf Masken-Befreiung geht Kassiererin nicht ein

Auch auf ihren Einwand, dass sie ja eine Masken-Befreiung habe, sei nicht eingegangen worden. Man habe sie „wie den letzten Dreck behandelt“, sagt die 79-Jährige der „WAZ“. Der Mann hinter ihr habe sich bereit erklärt, für sie zu bezahlen.

Aldi spricht von Missverständnis

Aldi hat den Vorfall bestätigt und spricht von einem Missverständnis. Was die Kassiererin zu dem Vorfall sagt und wie Aldi sich entschuldigen möchte, liest du hier bei der „ WAZ“.

Kuriose Entdeckung bei Aldi

Eine Kundin hat die Aldi eine kuriose Entdeckung gemacht. Was sie auf dem Parkplatz beobachtet hat, liest du hier >>> (ms)