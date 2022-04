„Aktenzeichen XY“ in Bochum: Jogger nachts niedergestochen – ZDF-Show soll mysteriösen Fall klären

Bochum. Ein Jahr ist der Fall in Bochum schon her. Am 15. April 2021 wurde ein 48-jähriger Jogger im Bochumer Naherholungsgebiet Tippelsberg in Riemke abgestochen und ausgeraubt.

Zu den Tätern fehlt noch heute jede Spur. Darum wird sich jetzt die Sendung „Aktenzeichen XY“ dem ungelösten Fall aus Bochum annehmen. Die Folge wird am Mittwoch ausgestrahlt.

„Aktenzeichen XY“ in Bochum: Passant findet verletzten Jogger am Straßenrand – mit tiefer Stichwunde

Es war kurz nach Mitternacht, als ein Fußgänger den 48-Jährigen aus Bochum an der Hiltroper Straße Ecke Tenthoffstraße auf dem Gehweg liegend fand. Der Passant rief sofort Rettungsdienst und Polizei an, da der Mann über starke Schmerzen am Kopf und im Bauch klagte.

Das ist „Aktenzeichen XY ... ungelöst“:

Start am 20. Oktober 1967, damit eines der ältesten Formate im ZDF

Ziel der Sendung ist die Aufklärung realer Verbrechen mit der Hilfe von Zuschauerhinweisen

rund 40 Prozent der ausgestrahlten Fälle werden aufgeklärt

Moderator ist seit 2002 Rudi Cerne

das Sendeformat wurde seit 1982 in mehrere europäische und außereuropäische Länder verkauft

Als die Polizei eintraf, entdeckte sie Blutflecken auf dem Shirt des Mannes und eine drei Zentimeter tiefe Stichwunde in seinem Bauch. Der Verletzte konnte sich nur noch lückenhaft an die Geschehnisse erinnern.

„Aktenzeichen XY“ in Bochum: Umgehauen und niedergestochen – danach kann sich das Opfer kaum erinnern

Der Bochumer konnte sich daran erinnern, dass er mit seinem Firmenwagen zum Parkplatz Tippelsberg gefahren war, um dort joggen zu gehen. An eine genaue Uhrzeit konnte er sich nicht erinnern, die Polizei ging von etwa 23 Uhr aus.

„Aktenzeichen XY“ behandelt am Mittwoch einen Fall aus Bochum, bei dem vor einem Jahr ein Jogger abgestochen und ausgeraubt wurde. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Marius Schwarz

Beim Joggen seien ihm zwei Personen, vermutlich Männer, entgegengekommen, deren Stimmen er gehört haben will. Dann wurde er herumgerissen und sei gegen etwas Hartes geprallt. Er ging zu Boden und verlor das Bewusstsein. Als er wieder wach wurde, lag er Hunderte Meter weiter. Und es fehlte ihm seine Bauchtasche – mitsamt Handy und Portemonnaie.

Seine Stichverletzung wurde später in einem Krankenhaus behandelt – sie war nicht lebensbedrohlich. Doch durch die Erschütterung seines Kopfes erlitt er eine Amnesie, die seither anhält.

„Aktenzeichen XY“ zeigt Fall aus Bochum am Mittwoch – Polizei hat dringende Bitte

Auch ein Jahr später sucht die Polizei Bochum immer noch nach Zeugen des Raubüberfalls. Ganz besonders versucht sie, ein junges Pärchen zu erreichen, das sich zur Tatzeit im Park aufgehalten haben und später vermutlich mit einem Nissan Micra davongefahren sein soll.

Die Polizei will den Fall auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ vorstellen, die am Mittwoch (13. April) ab 20.15 Uhr im Fernsehen zu sehen ist. Erneut bittet sie um Zeugenhinweise über die Rufnummer der Kriminalpolizei KK 31 unter 0234 909 8105 und der Kriminalwache unter 0234 909 4441. (mbo)