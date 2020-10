Wer auf der A40 fährt, sieht an den Brücken schöne Ruhri-Sprüche.

A42: Kinder spielen an Autobahn – dann wird es gefährlich

Dieser dumme Kinderstreich an der A42 hätte tödlich enden können...

Bisher unbekannte Täter haben von einer Brücke aus Gegenstände auf die A42 geworfen – Lebensgefahr für alle Autofahrer!

A42: Unbekannte werfen Gegenstände auf die Autobahn – das ist über die mutmaßlichen Täter bekannt

Ein Zeuge hat am Nachmittag etwas Schockierendes an der Brücke beobachtet: Die beiden mutmaßlichen Werfer scheinen noch sehr jung zu sein. Beschrieben wurden sie zwei als Jugendliche, laut Polizeibericht könne es sich auch um Kinder handeln.

Die A42 im Ruhrgebiet. Foto: imago images

„Glücklicherweise ist es nach bisherigem Stand zu keinem Schaden gekommen“, berichten die Beamten, die nun auf der Suche nach den bisher Unbekannten sind.

Hast du den Vorfall beobachtet?

Die beiden mutmaßlichen Täter sollen schwarze Haare haben, einer von ihnen trug eine mit Pelz besetzte Kapuze. Zu diesem gefährlichen Zwischenfall ist es bereits am 9. Oktober gekommen, die Polizei berichtet erst jetzt auf der Suche nach den Tätern davon. Hast du an diesem Tag etwas an der A42 beobachtet?

Wenn du der Polizei einen Hinweis geben willst, erreichst du Wache in Bochum unter der Telefonnummer 0234/909-5206.

Weiterer Wurf von der Brücke rund eine Woche zuvor – Polizei mit Warnung

Es ist leider nicht das erste Mal, dass Unbekannte Gegenstände auf die A42 werfen. Erst eine Woche zuvor berichteten Zeugen von Kindern, die von der Brücke an der Emscherstraße Gegenstände hinunterwarfen.

Das ist die Bundesautobahn A42:

verläuft von West nach Ost im nördlichen Ruhrgebiet – von Kamp-Lintfort über den Norden Duisburgs, Oberhausen, Bottrop, den Essener Norden, Gelsenkirchen, Herne und Castrop-Rauxel – nach Dortmund

wird auch Emscherschnellweg genannt

ist 58 Kilometer lang

wurde 1965 als Landesstraße gebaut, 1969 zur Autobahn hochgestuft

Die Polizei warnte damals ausdrücklich vor einer solchen Tat: „Gegenstände auf fahrende Autos oder Lastwagen zu werfen, ist kein Kinderstreich und kann zu lebensgefährlichen Situationen führen!“ (vh)