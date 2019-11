A42: Familie aus Bochum verunglückt auf Autobahn – Mutter und drei Mädchen schwer verletzt

Herne. Drama auf der A42 in Herne am Samstagmorgen. Eine Mutter (26) aus Bochum verunglückte im Bereich der Anschlussstelle Herne-Wanne mit ihrem Auto. Mit an Bord: ihre drei Mädchen. Das jüngste ist gerade ein halbes Jahr alt, das mittlere vier und das älteste Kind sieben.

Die Familie erlitt bei dem Unfall auf der A42 nach Angaben der Polizei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

A42: Familienauto aus Bochum überschlägt sich auf Autobahn

Demnach war die Familie gegen 8.50 Uhr auf der A42 in Fahrtrichtung Duisburg unterwegs. Gleich am Anfang einer Baustellenzufahrt hinter der Anschlussstelle Herne-Wanne verlor die 26-jährige Bochumerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Feuerwehr und Polizei eilten zum Unfallort.

Familie befreit sich aus Unfallauto

Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte sich die Familie bereits aus dem Unfallwagen befreien können. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden alle zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Dort wurde die Familie zur weiteren Beobachtung stationär aufgenommen. Eine Vorsichtsmaßnahme, heißt es von Seiten der Polizei.

Autobahn teilweise gesperrt

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen etwa bis 10.15 Uhr gesperrt werden. Aufgrund der frühen Uhrzeit und des Wochenendes war der Einfluss auf den Verkehr überschaubar.

Die Beamten schätzen den Sachschaden auf rund 4.000 Euro.(ak)