A40: Lkw Unfall bei Bochum! Sperrung aufgehoben – Stau löst sich langsam auf

Bochum. Bittere Nachricht für alle Urlaubs-Rückkehrer und den späten Feierabendverkehr am frühen Freitagabend: Die A40 ist nach einem Lkw-Unfall in Fahrtrichtung Dortmund dicht.

Dort hatte es heftig geknallt. Ein Lkw war auf ein Stauende auf der A40 aufgefahren. Auch auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Essen staut es sich.

A40 nach Lkw-Unfall dicht

Nach dem Unfall ist die A40 zwischen dem Kreuz Bochum und Bochum-Werne gesperrt. Um kurz nach 17 Uhr ist ein Lkw auf ein Stauende aufgefahren und hatte mehrere Autos ineinander geschoben. Insgesamt drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Auf der A40 staute es sich am frühen Freitagabend auf mehreren Kilometern. Foto: imago images / Gustavo Alabiso

Bei Ankunft der Rettungskräfte hatten bereits alle Verletzten selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen können. Sie wurden vor Ort versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das ist die A 40:

Die A 40 läuft von der niederländischen Grenze bei Straelen bis nach Dortmund

Sie führt die Autofahrer quer durch das Ruhrgebiet

Die Autobahn wird auch Ruhrschnellweg genannt

hinter der Schnettkerbrücke in Dortmund geht sie in die B1 über

Die B1 wurde aus planungsrechtlichen Gründen bisher nicht zur Autobahn ausgebaut

Aufgrund der Bergung der Autos und des Lkw kam es zu einer Vollsperrung auf der A40. Gegen 18.30 staute es sich dort auf rund fünf Kilometern ab Bochum-Stadion. Die Autobahnpolizei hat an der betreffenden Stelle inzwischen eine Ableitung eingerichtet: Fahrzeuge können an der Abfahrt Bochum-Werne abfahren und am hinteren Ende wieder auf die A40 auffahren.

Stau auch auf Gegenfahrbahn

Laut Autobahnpolizei wird die Vollsperrung noch mindestens bis 19.15 Uhr andauern. Tatsächlich war die Sperrung etwa zu dieser Uhrzeit aufgehoben. Doch auch im Anschluss kam es weiter zu stockendem Verkehr. Gegen 20 Uhr mussten Autofahrer weiter zehn Minuten mehr einplanen. Der Stau war zu diesem Zeitpunkt auf zwei Kilometer geschrumpft.

Auch auf der Gegenfahrbahn kam es zu stockendem Verkehr. In Fahrtrichtung Essen mussten Autofahrer zwischen Dortmund-Kley und Kreuz Bochum etwa 10 bis 15 Minuten mehr einplanen. Auf einer Länge von fünf Kilometern kam es zu stockendem Verkehr. (dav)