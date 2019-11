Bochum. Die A40 in Bochum war in Fahrtrichtung Essen am Samstagmorgen gesperrt. Zwischen Bochum-Ruhrstadion und Bochum-Zentrum hatte ein Auto gebrannt.

Der Verkehr staute sich laut WDR Verkehr zwischenzeitlich auf 4 Kilometern ab Dortmund-Lütgendortmund.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die A40 wieder freigegeben werden.