A40 bei Bochum für mehrere Stunden gesperrt – das war der Auslöser

Die A40 war am Sonntag für beinahe vier Stunden in Richtung Dortmund gesperrt.

Bochum. Ab 11.30 Uhr ging auf der A40 bei Bochum in Richtung Dortmund nichts mehr. Grund dafür: Ein groß angelegter Polizeieinsatz auf der wichtigsten Verkehrsader des Ruhrgebiets.

Ermittler führten aufwendige Suchmaßnahmen durch. Nun ist der Auslöser für den Einsatz bekanntgeworden.

A40 am Sonntag stundenlang gesperrt: Vermutung bestätigt

„Auf der Autobahn und den Seitenstreifen laufen aktuell Durchsuchungsmaßnahmen“, bestätigte Polizeisprecher Marco Bischoff am Sonntag gegenüber DER WESTEN. Ab 15.30 Uhr sollte die Autobahn zwischen den Abfahrten Hamme und Stadion-Ring wieder frei sein. Zwischenzeitig hätten sich bis zu zwei Kilometer Stau gebildet, so Bischoff.

Die Polizei nannte allerdings nicht den Grund für die Suchmaßnahme. Offiziell war es also nicht bestätigt, doch es sprach viel dafür, dass nach einer möglichen Tatwaffe gesucht wurde, mit der ein 20-Jähriger eine 19-Jährige in Bochum-Wattenscheid am Freitagabend beinahe umgebracht hatte.

Denn der mutmaßliche Täter floh nach dem Gewaltverbrechen über die A40, konnte erst eine Stunde später durch die Polizei gestellt werden. Er war zuvor auf offener Straße auf seine Ex-Freundin (17) losgegangen. Als eine Freundin (19) ihr zur Hilfe eilte, schlug und stach der junge Mann wahrscheinlich zu. Sie schwebte auch am Sonntag weiterhin in akuter Lebensgefahr.

Der 20-Jährige ist einem Haftrichter vorgeführt worden. Der erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Der Bochumer sitzt nun also in Untersuchungshaft. Hier mehr zur grausamen Tat lesen.

Ergebnisse am Montag erwartet

Die Mordkommission suchte nach einer möglichen Tatwaffe. Foto: Justin Brosch

Am Montagmorgen bestätigte ein Polizeisprecher dann gegenüber DER WESTEN, dass die Beamten nach der Tatwaffe gesucht hatten. Bei dem Einsatz seien auch Polizeihunde beteiligt gewesen.

Ob und was sie gefunden hätten, wollte der Polizeisprecher jedoch noch nicht sagen. „Wir werten die Ergebnisse derzeit aus“, heißt es bloß. Im Lauf des Montags wird die Polizei in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft vermutlich weitere Erkenntnisse veröffentlichen. (mb, nk)