A40 bei Bochum: Reifenlager lichterloh in Flammen – Auswirkungen auf Autobahn

Großeinsatz für die Feuerwehr in Bochum!

Gegen 23.30 Uhr ging am Dienstagnacht ein Notruf über einen Brand bei einem Reifenhändler in der Robertstraße ein. Ein große Anzahl an Reifen stand in Flammen.

Schon bei der Anfahrt stellten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr das Feuer fest. Vollalarm für das ganze Stadtgebiet wurde ausgerufen. Auch die Warnapp NINA löste aus.

Bochum: Reifenlager steht lichterloh in Flammen

Der Brand beim Reifenhändler in Bochum hatte auch Auswirkungen auf die A40. Die Autobahn war in der Nacht auf Höhe Bochum-Zentrum gesperrt, da die enorme Rauchentwicklung die Sicht der Autofahrer behinderte.

----------------------------

---------------------------

Beeindruckende Bilder vom nächtlichen #Großbrand in Bochum Hamme. https://t.co/pNMHhaLngZ — Feuerwehr Bochum (@FW_Bochum) November 18, 2020

Ein Mitarbeiter unterstützte in der Anfangsphase die Feuerwehr Bochum mit einem Gabelstapler und konnte eine große Anzahl an Reifen in Sicherheit bringen. Er ist vorsorglich mit dem Verdacht der Rauchgasvergiftung in ein örtliches Krankenhaus transportiert worden.

---------------------------------

Das ist die Bundesautobahn A40:

verläuft fast genau in West-Ost-Richtung von der niederländischen Grenze bei Straelen über den linken Niederrhein durch die Ruhrgebiets-Städte Moers, Duisburg, Mülheim a.d. Ruhr, Essen, Bochum bis nach Dortmund

gehört mit mehr als 100.000 Autos täglich bundesweit zu den Autobahnen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen

Strecke zwischen Essen und Dortmund ist die mit den meisten Staukilometern in ganz Deutschland

ist 95,4 Kilometer lang

die heute bekannte Strecke wurde 1992 aus der A430 und Teile der A2 gebildet

---------------------------------

Brand ist unter Kontrolle

Am Morgen ist der Brand inzwischen unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern an.

Angaben zur Brandursache und zum entstandenen Schaden konnte die Polizei zunächst nicht machen. (ms)