Kurz nach Union – Bayern: IHM platzt der Kragen – „Lack gesoffen“

Das 2:2 zwischen Union und Bayern hat für Wirbel gesorgt. Doch nicht nur das Endergebnis, sondern vor allem eine strittige Entscheidung erhitzt die Gemüter. Union-Trainer Steffen Baumgart war nach der Partie außer sich vor Wut – und ließ seiner Frustration im „Sky“-Interview freien Lauf.

Was war passiert? Schon in der neunten Minute erzielte Union-Profi Ilyas Ansah das vermeintliche 1:0. Doch nach einem VAR-Check wurde das Tor zurückgenommen. Die Entscheidung basierte auf einer extrem knappen Abseitslinie, die selbst nach mehreren Betrachtungen der TV-Bilder nicht eindeutig schien.

Union – Bayern: Zoff um Millimeter-Entscheidung

Das brachte Baumgart in Rage. „So ein Spiel hat immer mehrere Geschichten. Am Ende 2:2, natürlich ärgern wir uns, dass es in der Nachspielzeit passiert ist. Ich ärgere mich eher über ganz andere Aktionen“, erklärte Baumgart zunächst aufgebracht, ehe ihn der Reporter auf die Szenen ansprach.

+++ FC Bayern: Das hat sich angedeutet! Es drohen Leih-Konsequenzen +++

Der Trainer schimpfte: „Das erste Tor ist ein Tor! Diese fünf Millimeter und wir reden hier von fünf Millimetern auf Abseits zu geben, also da muss ich sagen, da hat irgendeiner Lack gesoffen! Die Linie ziehe ich dir auch 27 Mal hin, wenn ich will.“

Doch Baumgart war noch lange nicht fertig. „In Dresden geht die Abseitslinie nicht, aber hier geht sie! Und hier schaffen wir es, auf 0,5 Millimeter das zu ziehen. Für mich ist das keine verlässliche Entscheidungsgrundlage. Wir reden hier in Millimeterbereichen“, wütete der Union-Coach. Ob Schulter, Fuß oder Hacke – für ihn war die Entscheidung ein Rätsel.

Auch auf dem Platz ging es heiß her

Trotz der hitzigen Situation ließ sich Union Berlin nicht unterkriegen. In der 27. Minute brachte ein präziser Schuss seine Mannschaft schließlich doch in Führung. Starstürmer Luis Diaz gelang jedoch der Ausgleich, bevor Doekhi die Gastgeber erneut jubeln ließ.

Hier mehr News für dich:

Doch die Entscheidung fiel bitter spät: Eine perfekte Flanke von Tom Bischof verwandelte Harry Kane in der Schlussminute zum Endstand von 2:2. Das Duell zwischen Union und Bayern war nicht nur ein Topspiel – es wird als eines der umstrittensten Partien der Saison in Erinnerung bleiben.