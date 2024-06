1. Platz: AWOL Vision Premium LTV-3000 Pro Beamer

Im Juni steht Deutschland wieder im Zeichen des Fußballs, wenn sich Teams aus 24 Ländern auf dem Platz gegenüberstehen. Für diejenigen, die keine Tickets für die Spiele in den verschiedenen Stadien ergattern konnten, bietet sich die perfekte Gelegenheit, die besondere Fußball-Atmosphäre bei einer Watch-Party zuhause zu genießen. Der AWOL Vision Premium LTV-3000 Pro Beamer verwandelt das Zuhause in ein eigenes Stadion mit gestochen scharfen Bildern und einem immersiven Erlebnis.

Wer beim EM-Tippspiel die meisten Punkte ergattert, gewinnt den Kurzdistanz-Beamer von AWOL im Wert von 3.999 Euro.

Der AWOL Vision Premium LTV-3000 Pro Beamer garantiert gestochen scharfe Bilder mit mehr als einer Milliarde Farben. Foto: AWOL Vision

Große Sportmomente in deinem Zuhause

Mit ihren Ultrakurzdistanz-Projektoren und den großen Leinwänden mit bis zu 150‘‘ bringt AWOL Vision die Zukunft des Heimkinos ins Wohnzimmer und sorgt für besondere Fernsehmomente. Mit unvergleichlicher Bildqualität, bemerkenswerter Helligkeit, einzigartigem Klang und Ilkay Gündoğan als Markenbotschafter steht AWOL Vision bereit, die Welt der Unterhaltung zu revolutionieren.

AWOL Vision wurde 2022 in Delray Beach, Florida gegründet und verfolgt das Ziel, hochwertige Heimkinolösungen in die Wohnzimmer zu bringen. Die Marke steht in den USA bereits für unvergleichliches Home Entertainment und hat sich schon jetzt einen Platz unter den Top Ten der meistverkauften Beamer-Marken in den USA gesichert.

Mit Ilkay Gündoğan konnte AWOL Vision den Kapitän der Nationalmannschaft als Markenbotschafter gewinnen. Foto: AWOL Vision

Die neueste Innovation für Heimkino-Enthusiasten

Die drei AWOL Vision 4K 3D RGB-Laserprojektoren umfassen die Modelle LTV-2500, LTV-3000 Pro und LTV-3500 Pro. Zudem bietet das Unternehmen eine breite Auswahl an hochwertigen Leinwänden, die eigens entwickelt wurden, um die Leistung der Laserprojektoren bestmöglich zur Geltung zu bringen. Durch die Kombination eines AWOL Vision Beamers mit einer passenden Leinwand wird ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis geschaffen. Die hellen, leistungsstarken Beamer sorgen für Screening-Qualität ohne Kompromisse auf der Ultrakurzdistanz von nur ca. 15 cm (6 Inch).

Der LTV-3000 Pro Laserprojektor liefert gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben. Dank seiner erstklassigen Technologie, einschließlich 4K-Auflösung, HDR10+, Dolby Vision und Active 3D und mehr als einer Milliarde Farben, sorgt der RGB Beamer für ein außergewöhnliches Seherlebnis – und das alles in einem Gerät. Die fantastische Helligkeit von 3000 Lumen in Kombination mit einer Ricoh f2.0 Glaslinse, die speziell für die AWOL Vision Projektoren entwickelt wurde, sorgt für ein beeindruckendes Erlebnis mit gestochen scharfen Bildern und lebendigen Farben, unabhängig von den Lichtverhältnissen. Durch ein akustisch transparentes 0,4 mm großes Schallloch wird erstklassiges 3D-Stereo-Surround-Sound Erlebnis geschaffen.

Der AWOL Vision Beamer sorgt dank Dolby Atmos für ein dreidimensionales Klangerlebenis. Foto: AWOL Vision

Smarter Laser TV mit großem Farbraum und ultrascharfem Glasobjektiv

Die RGB Beamer und Leinwände von 100‘‘ bis 150‘‘ sind in nur 30 Minuten oder weniger einsatzbereit und funktionieren in hellen und dunklen Räumen, egal ob tagsüber oder nachts. Die Einrichtung eines eigenen privaten Kinos war noch nie einfacher und hebt das Sport- oder Filmerlebnis auf die nächste Stufe.

Die AWOL Vision LTV-3000 Pro Beamer in Kombination bietet ein unvergleichliches Seherlebnis und erstklassiges 3D-Stereo-Surround-Sound Erlebnis – für Fußball-Feeling hautnah. Genau rechtzeitig vor Turnierbeginn, um die großartigen Sportmomenten der UEFA EURO 2024 im eigenen Heimkinoerlebnis mit AWOL Vision zu erleben. Erfahre hier mehr über die „Großen Sportmomente“ mit AWOL Vision und Ilkay Gündoğan.