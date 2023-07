Unser Tippspiel zur 2. Liga läuft! Jetzt gratis mitmachen und tolle Preise gewinnen

Bei unseren kostenlosen Tippspielen zur 1. und 2. Bundesliga kannst du an jedem Spieltag tolle Preise gewinnen. So lohnt sich der Einstieg auch während der Saison.

Auf die besten Tipper der Spielrunde 2023/24 warten Urlaubsreisen, eine Soundbar, ein Kaffeevollautomat und vieles mehr!

Häufig gestellte Fragen

Kann ich am Tippspiel für die 1. UND die 2. Bundesliga teilnehmen?

Ja. Du musst dich sogar nur einmal registrieren und kannst dich mit deinen Zugangsdaten bei beiden Tippspiele einloggen. So hast du die Möglichkeit, viele tolle Preise zu gewinnen.

Warum habe ich nach der Anmeldung keine Bestätigungs-Mail mit einem Registrierungscode erhalten?

Schau im Spam-Ordner nach. Es kann passieren, dass die Bestätigungs-Mail mit dem Registrierungscode dort gelandet ist.

Was kostet die Teilnahme an den Tippspielen?

Die Teilnahme an den Tippspielen ist kostenlos, von den üblichen Telefon-/Internet-Zugangskosten einmal abgesehen.

Kann ich auch nach Saisonbeginn noch an den Tippspielen teilnehmen?

Ja. Du kannst dich jederzeit für die Tippspiele anmelden. Gewinner ist der, der die meisten Punkte hat und nicht der Tipper, der von Anfang an dabei war.

Wie verpasse ich keinen Tipp?

Du kannst in deinen Profileinstellungen des Tippspiels die E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren. So erhältst du immer eine Erinnerung in dein E-Mail-Fach.

Kann ich sehen, wie die anderen Spieler getippt haben?

Ja, aber erst wenn die Partien laufen und natürlich auch noch nach Spielschluss.

Wie erfahre ich, ob ich einen Preis gewonnen habe?

Du erhältst eine Benachrichtigung via E-Mail, wenn du einen Preis gewonnen hast.