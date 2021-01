ZDF-Zuschauer beleidigen neue Kommentatorin: „Um Himmels Willen, was ist das denn für eine?“

Übler Shitstorm für eine ZDF-Kommentatorin!

Anja Fröhlich hat an diesem Wochenende ihr Debüt als Kommentatorin beim Frauen-Biathlon gefeiert, doch bei den Zuschauern kam das offenbar gar nicht gut an. Als die Kritik ausuferte, schritt das ZDF ein.

ZDF-Kommentatorin feiert Biathlon-Debüt, doch den Zuschauern passt das gar nicht

Seit Jahren ist Reporterin Anja Fröhlich mit dem ZDF beim Biathlon unterwegs, an diesem Wochenende feierte sie in Antholz ihr Debüt als Co-Kommentatorin von Herbert Fritzenwenger. Nach dem Einzel am Donnerstag, war Fröhlich auch heute beim Massenstart der Frauen dabei.

Bei den Fans kam die neue Kommentatorin aber offenbar gar nicht gut an. Im Netz machten einige Zuschauer ihrem Ärger Luft und überschritten dabei eine klare Grenze.

ZDF-Kommentatorin Anja Fröhlich musste hefitge Kritik einstecken. Foto: imago images/Eibner

Hier einige Reaktionen der ZDF-Zuschauer:

„Habt ihr da, beim Biathlon Massenstart der Frauen, eine Radio Moderatorin eingestellt?? Das ist kaum zu ertragen. Echt schrecklich.“

„Die Biathlon Übertragung ist für mich nur noch im Mute-Modus zu ertragen“

„Um Himmels Willen, was ist das denn für eine Reporterin“

„Ja liebe ZDFsport-Redaktion, Eurosport freut sich ein Loch in den Bauch über den ungeahnten Zuschaueranstieg! Meine Frau und ich haben auch entnervt aufgegeben! BITTE habt Erbarmen mit den Zuschauern, dem Experten und auch mit der hilflosen Frau Fröhlich morgen bei der Staffel!“

„Unerträgliche Moderatorin“

Teilweise schlug die Kritik auch über die Stränge. Es wurde auch beleidigend. Deswegen reagierte das ZDF.

ZDF reagiert mit DIESEM Statement

„Hallo liebe Biathlon-Fans! Danke für euer zahlreiches Feedback, wir schätzen eure Meinung und konstruktive Kritik sehr. Anja Fröhlich ist seit Jahren für uns beim Biathlon im Einsatz und hat heute zum zweiten Mal neben Herbert Fritzenwenger kommentiert“, schreibt das ZDF.

[2/2] Wir bitten euch aber von beleidigenden und vor allem sexistischen Kommentaren abzusehen. Diese haben hier nichts zu suchen. Alles weitere auch nochmal in unserer Netiquette. https://t.co/HWIVI46UlQ — ZDF Sport (@ZDFsport) January 23, 2021

Und ruft dann auf: „Wir bitten euch aber von beleidigenden und vor allem sexistischen Kommentaren abzusehen. Diese haben hier nichts zu suchen. Alles weitere auch nochmal in unserer Netiquette.“

Allerdings waren auch nicht nur negative Kommentare zu lesen. Ein User schrieb beispielsweise: „Absolut erfrischend mal eine andere (weibliche) Stimme zu hören. Und mit der Zeit werden sich die ganzen Machos auch an Frau Fröhlich gewöhnen“ oder auch: „Leute, einfach jedem mal eine Chance geben!“ (fs)