ZDF: Kurz nach Olympia gibt der Sender die traurige Nachricht bekannt

Schon am Freitagabend bei der letzten Leichtathletik-Session bei Olympia 2024 verabschiedete sich das ZDF offiziell von Moderator Norbert König (hier mehr dazu!). Er ist aber noch lange nicht der Einzige, der nach den Olympischen Spielen aufhört.

Beim ZDF haben sich mehrere Reporter und Kommentatoren nach den Olympischen Spielen verabschiedet. Aber auch die ARD muss einen Abschied hinnehmen.

ZDF: Reihe von Sport-Reportern macht Schluss

„Bei diesen Olympischen Spielen sind einige Kollegen zum letzten Mal dabei gewesen, die über vier Jahrzehnte den ZDF-Sportübertragungen Profil verliehen haben“, sagte Sportchef Yorck Polus gegenüber der dpa.

Neben Leichtathletik-Reporter Norbert König waren es beim ZDF auch die letzten Olympischen Spiele für Christoph Hamm (Handball), Aris Donzelli (Tennis), Norbert Galeske (Rudern und Kanu-Sprint) und Michael Pfeffer (Radsport und Boxen). Alle waren für das ZDF auch im Wintersport im Einsatz. In Zukunft müssen die Zuschauer also auf die beliebten Kommentatoren verzichten, neue Gesichter stehen aber schon in den Startlöchern.

„Die Kollegen werden uns und dem Programm fehlen“, betont Polus. Aber es „gibt uns auch die Möglichkeit, die Sportredaktion des ZDF perspektivisch zu entwickeln.“ Einige jüngere Kollegen seien bereits nachgerückt. Der Generationenwechsel sei schon länger in vollem Gange.

Abschied auch in der ARD

Bei der ARD muss man sich nicht von solch einer Vielzahl von Reporter und Kommentatoren verabschieden. Mit Wilfried Hark ist aber dennoch ein langjähriger Mitarbeiter gegangen. Bei Olympia hatte Hark seinen letzten Leichtathletik-Auftritt.

Von ARD-Kollege Claus Lufen und Experte Frank Busemann wurde er in der Live-Sendung verabschiedet: „Wir beide, Frank und ich, verneigen uns nun vor Willi Hark“, sagte Lufen: „Über 30 Jahre lang Reporter in unserem Leichtathletik-Team in der ARD. Lieber Willi, alles, alles Gute.“