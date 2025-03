ZDF und ARD verkünden Rechte-Hammer – Sport-Fans aufgepasst!

Gute Nachrichten für alle Sport-Fans! Der Fußball ist des Deutschen Lieblingssportart, doch der ist in den letzten Jahren im Free-TV immer weniger geworden. Egal ob Bundesliga, Champions League oder andere Wettbewerbe – die Rechte sind für ZDF und ARD in den letzten Jahren zu teuer geworden.

Zum Glück gibt es aber noch andere Sportarten. Gerade jetzt im Winter sind Randsportarten wie Skispringen oder Biathlon bei ZDF und ARD wieder stark gefragt. Für Vielfältigkeit ist diesbezüglich in den kommenden Jahren gesorgt.

ZDF und ARD verlängern Vertrag

Denn auch in den kommenden Jahren zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zahlreiche verschiedene Sportarten. Im sogenannten „TV 32er-Vertrag“ sind die Übertragungsrechte von Veranstaltungen von 16 olympischen so wie 16 nicht-olympischen Sportarten geregelt.

Wie die Sender mitteilten, habe man sich mit den entsprechenden Spitzensportverbänden des Deutschen Olympischen Sportbunds auf eine weitere Zusammenarbeit von vier Jahren geeinigt. Dieser neue Vertrag ist laut ZDF und ARD bereits zum 1. Januar 2025 in Kraft getreten.

Verschiedene Sportarten dabei

Die Bandbreite der Sportarten ist immens. Beispiele gefällig? Zu den beteiligten Sportverbänden zählen unter anderem der Bundesverband der Gewichtheber, der Deutsche Segler-Verband, der Deutsche Verband, aber auch die Eisschnelllauf-Gemeinschaft.

„Die Verlängerung der Vereinbarung ist für uns sehr wichtig, um weiterhin über alle ARD-Plattformen ein breites abwechslungsreiches Sportportfolio anbieten zu können“, erklärte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Auch sein ZDF-Counterpart zeigte sich angesichts der Einigung erfreut. „Wir freuen uns, dass weiterhin zahlreiche olympische und nicht-olympische Sportarten in unserem Programmangebot präsent sein werden“, sagte Yorck Polus. „Die Vielfalt des Sports in Deutschland bilden wir auch künftig ab. So etwa im Sommer wieder mit dem Multisportevent ‘Die Finals‘, mittlerweile eine feste Größe in unserer Sport-Berichterstattung.“