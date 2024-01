Vierschanzentournee im ZDF: Jetzt herrscht Gewissheit – tolle Nachrichten für den Sender

Endlich springt wieder ein deutscher Skispringer um den Sieg der Vierschanzentournee mit. Nach dem Auftaktsieg von Andreas Wellinger in Oberstdorf scheint in Deutschland ein kleiner Hype ausgebrochen zu sein. Jetzt ist auch klar: Nutznießer ist das ZDF.

Bei der Vierschanzentournee im ZDF schaltete an den ersten Tagen des Jahres ein Millionenpublikum ein. Damit wurden die TV-Quoten des letzten Jahres locker übertroffen. Der Sender darf sich freuen.

Vierschanzentournee: Tolle Quoten für das ZDF

Beim Auftaktspringen in Oberstdorf landete Andreas Wellinger ganz vorne und schürte damit die Hoffnungen einen deutschen Sieg bei der Vierschanzentournee. Seit Sven Hannawalds Erfolg 2002 sehnen sich die Deutschen nach einem Tournee-Sieg – und mit Wellinger gibt es endlich wieder einen Hoffnungsträger.

Das scheint sich offenbar auch positiv auf die TV-Quoten auszuwirken. Das dritte Springen in Innsbruck auf der Bergiselschanze übertraf die Vorjahres-Quoten deutlich. Damals lagen die Quoten bei deutlich weniger als drei Millionen.

Im Schnitt schalteten am Mittwoch (3. Januar) 3,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein – und das, obwohl es schon mittags um 13.30 Uhr losging. Der Marktanteil lag bei herausragenden 35,2 Prozent. Im Tagesranking landete die Vierschanzentournee damit auf dem vierten Platz.

Schon beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee erreichte das ZDF eine absolute Top-Quote. Starke 6,02 Millionen Zuschauer schalteten den Fernseher ein und sahen das Springen in Garmisch-Partenkirchen. Der Marktanteil ab 14:00 Uhr schoss hoch auf herausragende 32,9 Prozent.

Tournee-Finale in der ARD

Das abschließende Finale der Vierschanzentournee läuft dann allerdings wieder in der ARD. Am Freitag (5. Dezember, 16.30 Uhr) findet zunächst die Qualifikation in Bischofshofen statt, Samstag (6. Dezember, 16.30 Uhr) steigt dann das große Finale – vielleicht ja sogar mit dem Tournee-Sieg von Andreas Wellinger…