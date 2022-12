Vierschanzentournee im TV und Livestream: HIER siehst du das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen live

Das Jahr neigt sich dem Ende, Weihnachten und Silvester steht an – und für die Skispringer das Highlight des Jahres. Auf vier Schanzen an vier Tagen kämpfen die Athleten der Lüfte um den goldenen Adler. Zu sehen ist die Vierschanzentournee im TV und Livestream.

Seit 2002 wartet Deutschland endlich wieder auf einen Sieg eines deutschen Springers. In diesem Jahr geht das Hoffen von vorne los. Millionen fiebern vor den Fernsehgeräten mit. Du willst die Vierschanzentournee im TV und Livestream verfolgen? Wir sagen dir hier, wie das geht!

Vierschanzentournee im TV und Livestream: HIER siehst du die Springen live

Zum Auftakt ist die Vierschanzentournee traditionell in Oberstdorf zu Gast. Gestartet wird am 28. Dezember mit der Qualifikation, am Tag darauf findet der erste Wettkampf statt. Silvester und Neujahr springen die Athleten wie gewohnt in Garmisch-Partenkirchen auf der Großen Olympiaschanze.

Im Anschluss geht’s für die Skispringer dann weiter nach Österreich. Am 03. und 04. Januar stehen die Springen auf der Bergiselschanze in Innsbruck an und zum Abschluss geht’s nach Bischofshofen auf die Paul-Außerleitner-Schanze (05./06. Januar).

Übertragen wird die Vierschanzentournee im TV und Livestream von ARD, ZDF, Eurosport und DAZN. ARD und ZDF teilen sich die Rechte. Das Auftaktspringen in Oberstdorf zeigt das ZDF, die Springen in Garmisch und Innsbruck übernimmt die ARD und der Abschluss läuft dann wieder im ZDF. Eurosport zeigt die komplette Vierschanzentournee live. Das Programm von Eurosport ist aufgrund einer Sublizenz aber auch auf DAZN zu sehen.

ARD und ZDF sind wieder mit den bewährten Dreierteams am Star. Bei ARD moderiert Lea Wagner, es kommentiert Tom Bartels und der Experte ist Sven Hannawald. Für das ZDF sind Moderator Nobert König, Experte Toni Innauer und Kommentator Stefan Bier bei der Vierschanzentournee dabei.

Oberstdorf (Schattenbergschanze)

28.12.2022, 16.30 Uhr: Qualifikation – Sieger: Halvor Egner Granerud (Norwegen)

29.12.2022, 16.30 Uhr: Wettkampf – Sieger: Halvor Egner Granerud (Norwegen)

Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen (Große Olympiaschanze)

31.12.2022, 14 Uhr: Qualifikation – ARD/Eurosport/DAZN

01.01.2023, 14 Uhr: Wettkampf – ARD/Eurosport/DAZN

Innsbruck (Bergiselschanze)

03.01.2023, 13.30 Uhr: Qualifikation – ARD/Eurosport/DAZN

04.01.2023, 13.30 Uhr: Wettkampf – ARD/Eurosport/DAZN

Dreikönigsspringen in Bischofshofen (Paul-Außerleitner-Schanze)

05.01.2023, 16.30 Uhr: Qualifikation – ZDF/Eurosport

06.01.2023, 16.30 Uhr: Wettkampf – ZDF/Eurosport

Vierschanzentournee: Die Favoriten

Aus deutscher Sicht wird es langsam mal wieder Zeit für einen Sieg. Sven Hannawald war 2002 der letzte deutsche Skispringer, der die Vierschanzentournee gewinnen konnte. Beim letzten Mal gewann Überflieger Ryoyu Kobayashi (Japan).

Dawid Kubacki (Polen) gilt als der Top-Favorit. Anze Lansiek (Slowenien), Stefan Kraft (Österreich) und Halvor Egner Granerud (Norwegen) komplettieren den Favoritenkreis. Die deutschen Skispringer befinden sich noch nicht in Top-Form. Karl Geiger, Pius Paschke, Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler dürfen sich Außenseiterchancen ausrechnen.