Vierschanzentournee im Live-Ticker: Wellinger mit Problemen –„Das war Müll“

Das zweite Springen der 72. Vierschanzentournee steht an. Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf sind die Skispringer weiter nach Garmisch-Partenkirchen gereist. Dort findet an Silvester und Neujahr das nächste Springen statt.

Nach dem überragenden Auftaktsieg von Andreas Wellinger bei der Vierschanzentournee sind die deutschen Hoffnungen auf den ersten Tourneesieg nach über 20 Jahren riesig. In Garmisch-Partenkirchen muss Wellinger nun nachlegen.

Vierschanzentournee im Live-Ticker: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

Kann Andreas Wellinger an seinen Erfolg von Oberstdorf anknüpfen und seine Siegchancen erhöhen? Schlagen Ryoyu Kobayashi und Stefan Kraft zurück? Und wie schlagen sich die anderen Deutschen um Karl Geiger?

Alle Informationen rund um das zweite Springen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Qualifikation Garmisch-Partenkirchen – das Ergebnis

Lanziek (SLO) Wellinger (GER) Fettner (AUT) Hayböck (AUT) Zajc (SLO) Kraft (AUT) P. Prevc (SLO) Lindvik (NOR) Schmid (GER) J. Kobayashi (JPN)

…

12. Raimund (GER)

13. Leyhe (GER)

24. Hoffmann (GER)

25. Paschke (GER)

35. Geiger (GER)

44. Hamann (GER)

48. Roth (GER)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

11.00 Uhr: Nach einer durchwachsenen Qualifikation geht es für die Deutschen darum , die gute Ausgangslage aus Oberstdorf zu nutzen und weiter anzugreifen. Das gilt vor allem für Andreas Wellinger, der das erste Springen gewinnen und auch in der gestrigen Quali überzeugen konnte.

Montag, 01.01. 10.57 Uhr: Einen wunderschönen guten Neujahrsmorgen und frohes Neues! Traditionell beginnt das neue Jahr mit einem echten Klassiker: dem Neujahrsspringen in Garmisch. Um 14.00 Uhr beginnt das zweite Springen der 72. Vierschanzentournee.

15.13 Uhr: Das sind die Duelle der Deutschen:

Valto (FIN) – Paschke

Foubert (FRA) – Hoffmann

Vassilyev (KAS) – Wellinger

Roth – Fettner (AUT)

Deschwanden (SUI) – Schmid

Hamann – Kraft (AUT)

Sundal (NOR) – Raimund

Kouldeka (CZE) – Leyhe

Geiger – Insam (ITA)

15.02 Uhr: „Das war Müll. Das ist der Fehler. Ich muss das morgen besser machen“, sagt Wellinger im ZDF zu seinen Problemen bei der Landung.

14.59 Uhr: Damit ist Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen beendet. Alle neun Deutschen haben sich für den Wettkampf qualifiziert.

14.54 Uhr: Stefan Kraft macht als letzter Springer einen soliden Job. 132 Meter. Platz 6.

14.52 Uhr: Topfavorit Andreas Wellinger springt sensationelle 139 Meter, hat aber Probleme bei der Landung. Er landet hinter Anze Lanisek auf Rang zwei und ist damit wieder ein heißer Kandidat auf den Sieg.

14.50 Uhr: Pius Paschke macht es etwas besser, springt 127 Meter. Das bedeutet vorerst Rang 23.

14.49 Uhr: Karl Geiger hat große Probleme, springt nur 122 Meter. Platz 32.

14.48 Uhr: Ryoyu Kobayshi, der Zweitplatzierte von Oberstdorf, lässt es ruhig angehen, reiht sich vorerst nur auf Platz 15 ein.

14.46 Uhr: Stephan Lehye macht den Anfang der zehn besten in der Gesamtwertung, springt auf 127,5 Meter und ist damit sicher durch.

14.34 Uhr: Philipp Raimund springt auf solide 133 Meter und ist damit qualifiziert. Schmids Führung ist inzwischen weg. Timi Zajc hat die Spitze übernommen.

14.24 Uhr: Jetzt springt Martin Hamann. 124 Metern. Das reicht zwar für die Qualifikation, aber nicht für eine gute Platzierung.

14.11 Uhr: Constantin Schmid führt das Klassement weiter an und ist damit sicher qualifiziert. Und auch Felix Hoffmann hat seinen Startplatz im Wettkampf am Neujahrstag schon sicher.

13.50 Uhr: Die ersten drei Deutschen sind gesprungen. Constantin Schmid ist mit 132 Metern der Beste und auch Felix Hoffmann (131 Meter) darf sich Hoffnungen auf einen Startplatz im Wettkampf machen. Luca Roth springt 122 Meter und muss zittern.

13.44 Uhr: Es geht los in Garmisch. Schaffen es alle Deutsche durch die Quali? 50 Springer qualifizieren sich für den Wettkampf am Neujahrstag.

13.27 Uhr: Die Startnummern der deutschen Skispringer im Überblick:

1 Hoffmann

2 Roth

3 Schmid

38 Hamann

47 Raimund

55 Leyhe

61 Geiger

62 Paschke

63 Wellinger

13.06 Uhr: Nicht mit dabei ist ein ehemaliger deutscher Ausnahmespringer. Er wurde nicht einmal für die nationale Gruppe nominiert und verpasst damit zum alle ersten Mal die Vierschanzentournee. Hier mehr dazu!

12.30 Uhr: Heute werden insgesamt neun deutsche Skispringer in Garmisch-Partenkirchen an den Start geben. Anders als in Oberstdorf gibt es dieses Mal wieder eine nationale Gruppe. Neben Wellinger, Geiger, Paschke, Raimund und Leyhe sind dieses Mal auch Martin Hamann, Constantin Schmid, Felix Hoffmann und Luca Roth dabei.

11.49 Uhr: Inzwischen hat sich der DSV zu dem Vorfall geäußert. „Das liegt daran, dass ich nach dem Sprung zu viel gefeiert habe“, wird der Traunsteiner auf das Loch angesprochen von NRK zitiert. DSV-Sportdirektor Horst Hüttel sagte in der ARD: „Er ist vorher vermessen worden und mit einem regelkonformen Anzug gesprungen. Er hat dadurch keinen Vorteil. Daher sollte man dem nicht zu viel Bedeutung zumessen.

11.45 Uhr: Im Nachgang des Auftaktspringens gab es einigen Wirbel um Andreas Wellinger. Der Anzug des Auftaktsiegers hatte schon in der Qualifikation ein Loch, eigentlich hätte er dafür disqualifiziert werden müssen (Hier mehr!).

10.12 Uhr: Für die Skispringer geht es nach dem Auftaktspringen heute in Garmisch-Partenkirchen weiter. Um 11.45 Uhr findet das erste offizielle Training statt. Um 14 Uhr ist schließlich die Qualifikation. Gleiches Spiel gibt es morgen am Neujahrstag. Um 12.30 Uhr findet der Probedurchgang statt, um 14 Uhr geht’s dann wieder um Punkte.

Das könnte dich auch interessieren:

08.25 Uhr: Bevor wir zum zweiten Springen der Vierschanzentournee kommen, blicken wir noch einmal zurück nach Oberstdorf: Andreas Wellinger (309,3 Punkte) holte sensationell den Sieg und nährt damit die deutschen Tournee-Hoffnungen. Ryoyu Kobayashi (306,3) und Stefan Kraft (298,9) liegen nur knapp dahinter. Lovro Kos (289,7) auf Platz vier hat schon einen relativ großen Abstand.

Mit Philipp Raimund (286) und Karl Geiger (285,4) liegen noch zwei weitere deutsche Skispringer in den Top ten. Pius Paschke (280,90) ist Elfter, Stephan Lehye (260,1) nur 24.

Sonntag, 31. Dezember, 08.02 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Bevor es ins neue Jahr geht, steht bei den Skispringern noch die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen an. Heute um 14 Uhr geht’s los.