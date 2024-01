Vierschanzentournee im Live-Ticker: Kobayashi übermächtig – Wellinger schaut neidisch zu

Spannender könnte es gar nicht sein! So schnell kann es gehen, die Vierschanzentournee neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Am Samstag (6. Januar) steht in Bischofshofen die Entscheidung um den prestigeträchtigen goldenen Adler an.

Mitten drin im Rennen ist noch immer Andreas Wellinger – auch wenn er seine Gesamtführung an Ryoyu Kobayashi abgeben musste. Welcher der beiden Top-Springer entscheidet die Vierschanzentournee in diesem Jahr für sich?

Vierschanzentournee im Live-Ticker: Schafft Wellinger die Sensation?

Seit über 20 Jahren wartet Deutschland auf einen Sieg bei der Vierschanzentournee. Ist Andreas Wellinger derjenige, der den Fluch endlich bricht? Trotz (minimalem) Rückstand kann er es schaffen. Ob das gelingt? Mit unserem Live-Ticker verpasst du keinen seiner Sprünge.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Bischofshofen | Qualifikationergebnis:

Ryoyu Kobayashi Stefan Kraft Clemens Aigner

…

9. Andreas Wellinger

14. Pius Paschke

17. Karl Geiger

18. Stephan Leyhe

40. Philipp Raimund

17.39 Uhr: Damit stehen Ergebnisse und Duell für morgen fest. Ein Überblick über die deutschen Duelle:

Stephan Leyhe – Dawid Kubacki

Karl Geiger – Daniel-Andre Tande

Pius Paschke – Taku Takeuchi

Philipp Raimund – Johann Andre Forfang

Andreas Wellinger – Antti Aalto

17.36 Uhr: Als Letztes komplettiert der Weltcup-Führende Stefan Kraft die Quali. Auch er kann Kobayashi nichts anhaben. Damit steht der Sieger fest. Wellinger ist letztlich nur Neunter. Aber heute werden ja auch noch keine Punkte vergeben.

17.35 Uhr: Wie reagiert Andreas Wellinger? Nicht gut! Verzweifelt schüttelt der Deutsche den Kopf. Er liegt zehn Meter hinter Kobayashi. Damit startet er morgen auch ein gutes Stück früher als sein japanischer Konnkurrent.

17.33 Uhr: Und da kommt Kobayashi. Und wie cool ist dieser Japaner eigentlich? Kobayashi fliegt höher als alle anderen und bei ihm sieht das alles so mühelos aus. Mit 138 Metern übernimmt er die Führung.

17.32 Uhr: Jetzt wartet der deutsche Doppelpack aus Karl Geiger und Pius Paschke. Geiger zeigt zwar keinen Wahnsinnssprung aber nach der Landung immerhin die Faust. Es geht wieder nach oben. 129,5 Meter schafft er. Paschke steht schon zwei Meter früher im Schnee. Das reicht natürlich für beide um morgen dabei zu sein. Das ist erstmal das Wichtigste.

17.21 Uhr: Auch Stephan Leyhe schafft an seinem Geburtstag die Qualifikation. Er springt 128,5 Meter.

17.13 Uhr: Philipp Raimund ist der erste Deutsche, der in die Spur geht. Sein Satz endet aber sehr früh. 122 Meter zeigt die Anzeige schließlich. Damit ist er zwar qualifiziert, landet aber weit hinten.

16.43 Uhr: Bis zum ersten Deutschen Springer dauert es noch ein wenig. Aktuell führt Benjamin Østvold aus Norwegen mit deutlichem Abstand.

16.30 Uhr: Auf geht es in die Qualifikation. Lokalmatador David Haagen startet mit einem Satz auf 120 Meter.

15.50 Uhr: Dass Wellinger weiß, wie man in Bischofshofen weit springt, zeigte er im Januar 2017. Damals stellte er mit 144,5 Metern den Schanzenrekord auf.

14.31 Uhr: Ein Blick auf die übrigen Deutschen, die vor der Vierschanzentournee im Weltcup ja so stark waren. Zweitbester Deutscher ist Youngster Philipp Raimund als Tournee-Elfter. Karl Geiger (14.) und Stephan Leyhe (16.) liegen dahinter. Pius Paschke musste als 22. abreißen lassen.

12.39 Uhr: In seiner neuen Rolle scheint sich Wellinger wohl zu fühlen. Jedenfalls wirkt er über den Führungsverlust nicht traurig, wenn er sagt: „Ich bin jetzt nicht mehr der Gejagte, sondern der Jäger. Ich werde voll angreifen.“

11.33 Uhr: Erstmal geht es aber heute in der Qualifikation darum, eine gute Ausgangsposition zu schaffen. Wellinger muss unbedingt in die Nähe von Kobayashi kommen. Sonst könnte der Japaner im Hauptspringen ganz andere Bedingungen vorfinden, die im schlimmsten Fall deutlich besser sind.

11.02 Uhr: Oder gibt es doch noch die ganz große Überraschung? Jan Hörl machte mit seinem Sieg in Innsbruck richtig Boden gut, ist nun Gesamtdritter. Er hat 23,6 Punkte Rückstand auf Kobayashi. Wer weiß, was da noch drin sein könnte, wenn die Bedingungen stimmen.

10.15 Uhr: Dennoch: Verloren ist noch gar nichts. Lediglich 4,8 Punkte, was umgerechnet knapp 2,5 Meter sind, liegen zwischen den beiden Springern. Der Tourneesieg könnte in diesem Jahr also durch Kleinigkeiten entschieden werden.

9.41 Uhr: Die Situation in der Gesamtwertung ist denkbar knapp. Am Schicksalsberg in Innsbruck musste Wellinger etwas abreißen lassen (schon in der Quali schaffte er keine Spitzenweite) während Kontrahent Kobayashi nur Top-Sprünge zeigte.

Freitag, 5. Januar, 9.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Springen der diesjährigen Vierschanzentournee. Wie gewohnt reist der Ski-Sprung-Tross als letztes nach Bischofshofen. Die Spannung steigt. Kann Andreas Wellinger wirklich die Sensation schaffen?