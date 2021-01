Die Vierschanzentournee ist zu Gast in Garmisch-Partenkirchen.

Vierschanzentournee: Neujahrsspringen in Garmisch – Enttäuschung bei Geiger! Schlägt er im zweiten Durchgang zurück?

Vom 28. Dezember bis zum 6. Januar zieht die Vierschanzentournee Fans aus der ganzen Welt in ihren Bann.

Als Topfavorit startet der Norweger Halvar Egner Granerud in die 69. Internationale Vierschanzentournee, doch auch die deutschen Springer um Markus Eisenbichler können sich berechtigte Hoffnungen machen,

Vierschanzentournee im Live-Ticker

Wer sichert sich den Titel bei der Vierschanzentournee? Kann endlich wieder ein deutscher Springer gewinnen?

Alle Infos rund um die 69. Internationale Vierschanzentournee bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

-------------------

Aktuelle Ergebnisse 1. Durchgang:

Halvor Egner Granerud (NOR) 138,7 Punkte Dawid Kubacki (POL) 137,7 Punkte Kamil Stoch (POL) 131,5 Punkte

---------------

15.10 Uhr: Kurze Pause in Garmisch. Von neun Deutschen sind fünf weiter. Die große Frage: Schlägt Geiger ähnlich wie Eisenbichler beim ersten Springen im zweiten Durchgang zurück?

15.07 Uhr: Ist das bitter für Quali-Sieger Lanisek. Der Slowake springt auf 138 Meter, aber greift bei der Landung in den Schnee, kann sich immerhin noch halten und den Sturz verhindern. Gegen David Siegel reicht es trotzdem. Dennoch ist Lanisek ziemlich gefrustet.

15.03 Uhr: Top-Favorit Halvor Egner Granerud übernimmt die Führung. Der Norweger fliegt ganz ruhig und souverän an die Spitze. Ein Duell noch im ersten Durchgang.

14.59 Uhr: Eisenbichlers Gegner Jewgeni Klimow verpatzt seinen Sprung komplett, gerät früh in Schieflage. Nur 79 Meter. Auch Eisenbichler muss korrigieren, doch er schafft es 137,5 Meter auf die Anzeige zu bringen. Damit ist er Dritter in der Gesamtwertung!

14.54 Uhr: Bitter für Geiger. Der Deutsche schafft es zwar in den zweiten Durchgang doch der Abstand auf Stoch beträgt zwölf Punkte. Da muss mehr kommen.

14.51 Uhr: Einer der großen Gegner der deutschen Springer um den Titel, Kamil Stoch macht sich auf den Weg. Stoch gewinnt sein Duell zwar locker, doch wirklich zufrieden wirkt er nicht. 135 Meter reichen zum zweiten Platz in der aktuellen Wertung. Es folgt Karl Geiger.

14.47 Uhr: Der nächste Pole fliegt davon. Dawid Kubacki packt 139 Meter aus. Das reicht für die Führung.

14.44 Uhr: Was für ein Sprung vom Polen Stekala! 133,5 Meter. Weil er allerdings eine Luke mehr und besseren Wind hatte, bleibt Aschenwald weiterhin auf Platz 1 in der Wertung.

14.36 Uhr: Zehn Duelle stehen im ersten Durchgang noch an. Gleich starten die Favoriten.

14.31 Uhr: Constantin Schmid springt auch nur 114,5 Meter. Sato überspringt ihn locker. Aktueller Stand aus Deutscher Sicht: Drei Springer weiter, drei raus, drei kommen noch.

14.23 Uhr: Raus ist dagegen Moritz Baer. Er schafft lediglich 116,5 Meter und muss sich Mackenzie Boyd-Clowes geschlagen geben.

14.21 Uhr: Und schon ist der nächste DSV-Springer dran. Paschke schlägt den Finnen Kytösaho.

14.17 Uhr: Jetzt spielt der Wind verrückt. Martin Hamann sitzt schon auf den Balken, muss dann aber erstmal wieder zurück. An seinen Nerven kratzt das aber nicht. Er setzt einen Sprung über 128 Meter. Sein Gegner Kobayashi legt nach, schafft es aber nicht den Deutschen zu schlagen. Hamann setzt sich mit 123,1 Punkten durch und ist erstmal Zweiter

14.10 Uhr: Und schon ist der nächste Deutsche auf dem Weg. Richard Freitag springt 129 Meter und sichert sich damit sein Ticket für den 2. Durchgang. In der GEsamtwertung liegt er damit zunächst auf Platz 3.

14.05 Uhr: Muranka siegt und schon startet der erste Deutsche. Freund gegen Nazarov. Freund springt nur auf 123 Meter und verliert sein Duell. Letzter Ausweg. Lucky Looser. Aber auch das wird schwierig, Ein bitterer Start für das deutsche Team.

14.00 Uhr: Das erste Duell startet. Nakamura tritt gegen Muranka an.

13.37 Uhr: Gleich neun deutsche Springer starten im ersten Durchgang. Da könnte einiges gehen. Den Probedurchgang sicherte sich der Norwegische Favorit Halvor Egner Granerud mit 137 Metern vor einigen Minuten.

Freitag, 1. Januar, 13.26 Uhr: Ein frohes neues Jahr und damit herzlich willkommen zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Kann Karl Geiger seinen Erfolg vom Auftaktspringen wiederholen? Kämpft sich Markus Eisenbichler weiter nach vorne? Die Antworten gibt es in gut einer halben Stunde.

-------------------

Die Duelle der Deutschen:

3. Markus Eisenbichler vs. 48. Jewgeni Klimow (RUS)

5. Karl Geiger vs. 46. Thomas Lackner (AUT)

21. Richard Freitag vs. 29. Maciej Kot (POL)

23. Severin Freund vs. 27. Mikhail Nazarov (RUS)

32. Martin Hamann vs.19. Junshiro Kobayashi (JPN)

33. Pius Paschke vs. 18. Niko Kytösaho (FIN)

34. Moritz Baer vs. 17. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN)

37. Constantin Schmid vs. 14. Yukia Sato (JPN)

50. David Siegel vs. 1. Anze Lanizek (SLO)

-------------------

Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen

Ergebnis (63/63 Springer)

Anze Lanziek (SLO) 138.60 Punkte Halvor Egner Granerud (NOR) 138.10 Punkt Markus Eisenbichler 137.90 Punkte Stefan Kraft (AUT) 136.10 Punkte Karl Geiger 134.30 Punkte

-------------------

15.16 Uhr: Das war's von der Qualifikation. Die Übersicht der deutschen Duelle findest du oben. Einen Paukenschlag gab es aber bereits heute! Der Vorjahressieger Marius Lindvik konnten wegen zu starker Zahnschmerzen nicht springen. Damit ist der Dritte von Oberstdorf bereits aus dem Rennen.

15.06 Uhr: Markus Eisenbichler legt einen starken Sprung hin. Danach kommt der Gesamtweltcupführende Halvor Egner Granerud und legt den weitesten Sprung des Tages hin: 143 Meter. Weil seine Haltungsnoten aber nicht so gut sind, gewinnt Anze Lanziek.

14.59 Uhr: Der Sieger von Oberstdorf springt auf 132 Meter. Das reicht für Karl Geiger für Zwischenrang zwei. Pius Paschke hatte sich vor ihm auch schon qualifiziert.

14.48 Uhr: Mit Constantin Schmid und Martin Hamann haben es zwei weitere deutsche Springer für morgen qualifiziert.

14.34 Uhr: Stefan Kraft führt mittlerweile das Klassement an. David Siegel und Severin Freund aus dem deutschen Team haben ebenfalls die Qualifikation für den morgigen Wettkampf geschafft.

14.22 Uhr: Gute Nachrichten für Richard Freitag und Moritz Baer sind schon für den 1. Durchgang qualifiziert. Sie haben schon mehr als 13 Springer hinter sich gelassen.

14.06 Uhr: Die Nationale Gruppe ist vorrüber. Richard Freitag macht mit 129 Metern einen sehr ordentlichen Sprung und darf auf die Qualifikation hoffen. Auch Moritz Baer hat einen vielversprechenden Sprung hingelegt.

13.59 Uhr: Los geht's mit der Qualifikation zum 2. Springen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen. Den Auftakt mach wieder die deutsche Gruppe. Von 63 Springern qualifizieren sich 50 Athleten für das Neujahrsspringen. Dann wird im klassischen K.o-Modus gestartet.

13.41 Uhr: Nächster Corona-Fall bei der Vierschanzentournee! Ein Springer des russischen Teams ist vor der Abreise nach Garmisch-Partenkirchen positiv auf Covid-19 getestet worden.

„Der betroffene Athlet befindet sich in Quarantäne. Zusätzlich wurden 3 weitere Mitglieder des russischen Skisprungteams, darunter ein weiterer Athlet, als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft und ebenfalls unter Quarantäne gestellt“, teilte Martin Fleckenstein, Chef des Medical Komitees des Neujahrsspringens mit.

Es handelt sich dabei wohl um Danil Sadreev und Ilya Mankov. Evgeniy Klimov und Mikhail Nazarov werden in der Qualifikation am Start sein.

Donnerstag, 31.Dezember, 10.51 Uhr: Einen wunderschönen Silvestertag! Die Vierschanzentournee ist nach einem Tag Pause zurück. Heute geht es weiter mit der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen!

----------------

Oberstdorf

Ergebnis nach dem 2. Durchgang (30/30)

Karl Geiger (GER) 291.10 Punkte Kamil Stoch (POL) 288.30 Punkte Marius Lindvic (NOR) 285.20 Punkte Halvor Egner Granerud (NOR) 280.10 Punkte Markus Eisenbichler (GER) 274.30 Punkte Stefan Kraft (AUT) 273.60 Punkte Andrzej Stekala (POL) 273.30 Punkte Philipp Aschenwald (AUT) 273.00 Punkte Anze Lanisek (SLO) 270.30 Punkte Zigar Jelar (SLO) 269.80 Punkte

25. Severin Freund (GER) 249.50 Punkte

1. Durchgang (62/62)

Karl Geiger (GER) 139.80 Punkte Marius Lindvik (NOR) 138.50 Punkte Philipp Aschenwald (AUT) 138.40 Punkte

----------------

18.34 Uhr: Auch Markus Eisenbichler kann wieder lächeln! Der DSV-Adler hat nach einem katastrophalen Sprung im 1. Durchgang sich von Platz 27 auf den fünften Platz vorgekämpft.

18.27 Uhr: Karl Geiger macht hier einen famosen Sprung auf 136.5 Meter! Der Lokalmatador sichert sich den Sieg in Oberstdorf und übernimmt die Führung in der Tournee-Gesamtwertung! Der frischgebackene Vater und Skiflug-Weltmeister ist einfach nur happy.

18.16 Uhr: Jetzt gibt es einen neuen Führenden! Halvor Egner Granerud, der große Tournee-Favorit übernimmt die Führung.

18.13 Uhr: Bevor die Top 10 starten, gibt es eine Änderung: Die Startluke wird gleich zwei Stufen nach unten versetzt. Die Windverhältnisse sind zu gut, da könnte es gefährlich werden. Für die Verkürzung gibts natürlich Bonuspunkte.

18.10 Uhr: Die Führung von Markus Eisenbichler hält! Der DSV-Adler hat schon einige Plätze gut gemacht und steht mindestens auf Platz 11.

17.52 Uhr: Wow! Ein Riesensatz von Markus Eisenbichler. Der Deutsche springt auf 142 Meter, der deutsche Favorit kann es doch! Das war jetzt ganz wichtig.

17.33 Uhr: Die deutschen Skispringer dürften überhaupt nicht zufrieden sein! Nur drei von 12 DSV-Adlern haben den Sprung in den zweiten Durchgang geschafft. Allerdings holt Geiger die Kohlen aus dem Feuer!

17.30 Uhr: Wahnsinn! Die Favoriten kommen allesamt unter die Räder! Markus Eisenbichler liegt nur auf Rang 27 und hat schon 18.1 Punkte Rückstand. Gesamtweltcupführender Halvor Egner Granerud landet auch nur auf Platz neun. Damit führt Karl Geiger das Feld nach dem ersten Durchgang an!

17.28 Uhr: Die Favoriten scheitern einer nach dem Anderen! Der Gesamtweltcupdritte Robert Johansson ist raus!

17.25 Uhr: Nach dem positiven Sprung von Geiger wieder ein Rückschlag für die deutsche Mannschaft. Pius Paschke verpasst den zweiten Durchgang! Damit hätte man nicht wirklich mit gerechnet.

17.20 Uhr: Endlich! Der Lokalmatador Karl Geiger legt einen klasse Sprung hin und geht sogar in Führung. Bei schwierigen Bedingungen springt er 127 Meter!

17.19 Uhr: Die Vorjahresüberraschung Markus Lindvik überzeugt und stößt Aschenwald von der Spitze.

17.16 Uhr: Die nächste Enttäuschung für Deutschland! Martin Hamann liegt nur auf Platz 29 und wird damit auch den 2. Durchgang nicht erreichen. Nur Severin Freund ist aktuell qualifiziert.

17.08 Uhr: Auch Constantin Schmid kommt nicht wirklich gut zurecht. Der Deutsche landet nach 117 Metern und steht erstmal nur auf Platz 19. Das sollte nicht für den 2. Durchgang reichen.

17.05 Uhr: Mit Severin Freund ist der nächste Deutsche am Start. Allerdings kann er nicht überzeugen - nur Zwischenplatz 13.

16.58 Uhr: Nach 30 Springern haben wir hier eine österreichische Dreifach-Führung! Aschenwald führt vor Kraft und Hörl.

16.45 Uhr: Mittlerweile haben sich mit Stefan Kraft und Jan Hörl zwei Österreicher an die Spitze gesetzt. Die sechs Deutschen dürften alle um den Einzug in den 2. Durchgang zittern. David Siegel ist auf Platz fünf aktuell bester Deutscher, allerdings kommen die Favoriten wie Markus Eisenbichler und Co. ja noch.

16.36 Uhr: Die Nationale Gruppe ist vorüber, David Siegel war der Beste und setzt sich zunächst an die Spitze.

16.31 Uhr: Also alles nochmal auf Anfang: Luca Roth beginnt wie gestern schon das Springen. Zu Beginn kommt die deutsche Gruppe mit sechs DSV-Adlern. Von den 62 Springern kommen nur 30 in den zweiten Durchgang.

16.15 Uhr: Der 1. Durchgang dürfte damit heute deutlich länger dauern, aber für die Fairness ist es natürlich besser, wenn die Polen auch starten dürfen. Damit erweitert sich der Favoritenkreis wieder. Vermissen werden die Fans aber sicherlich den spannenden Duell-Modus!

15.14 Uhr: "Wir sind ausgesprochen glücklich über die guten Nachrichten der negativen Testergebnisse und der damit verbunden Startfreigabe für das polnische Team. Wir haben deshalb auch die Entscheidung getroffen, den ersten Durchgang heute mit dem gesamten Feld zu starten und die Qualifikation von gestern nicht zu werten", erklärte FIS-Renndirektor Sandro Pertile.

15.11 Uhr: Irre Wende bei der Vierschanzentournee! Die Skispringer aus Polen dürfen nun doch starten. Aufgrund zwei negativer Tests sind sie nun aus der Quarantäne entlassen worden und dürfen starten. Auch Klemens Muranka, der zunächst positiv getestet worden, konnte zwei negative Tests vorweisen. Die Qualifikation von gestern ist hinfällig. Es starten alle 62 Springer, aber nicht im K.O.-Modus, wie man es gewohnt ist.

14.08 Uhr: Um 16.30 Uhr geht es los mit dem 1. Durchgang der Vierschanzentournee. Gestartet wird wie gewohnt im Duell-Modus. Das einzige deutsche Duell steigt zwischen den Routiniers Freund und Wellinger.

09.25 Uhr: Hallo und herzlich willkommen! Heute wird es ernst, heute geht es nämlich bei der Vierschanzentournee erstmals um wichtige Punkte. Während der Gesamtführende Granerud mit Platz zwei in der Quali gestern sein Können bereits andeutet, blieben die Deutschen noch hinter den Erwartungen zurück.

18.07 Uhr: Markus Eisenbichler ist stinksauer, allerdings nicht wegen seines Auftritts, sondern wegen der Organisation. "Wie ein Kindergeburtstag", schimpft er am ZDF-Mikrofon. Man habe viel zu lange Wartezeiten, bei anderen Wettkämpfen habe das viel besser funktioniert.

17.59 Uhr: Philipp Aschenwald gewinnt hier überraschend die Qualifikation von Oberstdorf. Der Gesamtweltcupführende Halvor Egner Granerud landet auf Platz zwei. Die Springer werden froh sein, dass der Tag vorbei ist.

17.38 Uhr: Es dauert heute lange in Oberstdorf. Es ist sehr windig, immer wieder müssen die Skispringer vom Balken runter. 50 von 62 Springer sind bis jetzt durch.

17.19 Uhr: Mittlerweile hat der Österreicher Philipp Aschenwald (134.9 Punkte) den Spitzenplatz übernommen. Bester Deutscher ist Severin Freund mit 111.2 Punkten.

16.55 Uhr: Nach den ersten 20 Springern führt Giovanni Bresadola mit seinem Sprung auf 119 Metern die Qualifikation an.

16.40 Uhr: Richard Freitag ist der Beste der Nationalen-Gruppe. Damit solte er qualifiziert sein. Für Kilian Märkl sollte es nicht reichen, der Rest darf hoffen.

16.35 Uhr: Schneetreiben in Oberstdorf. Die Männer mit den Handgebläsen stehen an der Eisspur und versuchen den Schnee rauszupusten. Keine einfachen Bedingungen.

16.30 Uhr: Los geht's mit der Qualifikation in Oberstdorf. Zum Auftakt sehen wir gleich sechs deutsche Springer.

16.13 Uhr: Nach dem positiven Fall bei einem polnischen Springer gibt es nun auch schlechte Nachrichten für Deutschland. Es ist "ein Mitglied des erweiterten Betreuerkreises der Nationalen Gruppe" positiv getestet worden. Allerdings sind Athleten und Trainer aufgrund des Hygienekonzeptes des DSV nicht betroffen. Sie dürfen starten.

Corona bestimmt auch das Geschehen bei der Vierschanzentournee. Foto: imago images/MIS

14.40 Uhr: Die Qualifikation startet heute um 16.30 Uhr. Alle Infos zum Zeitplan und den Favoriten findest du hier!

14.38 Uhr: Für Deutschland gehen heute insgesamt 12 Springer an den Start. Wie gewohnt beginnt die Qualifikation mit einer deutschen Gruppe. Diese besteht aus den B-Kader-Springern: Luca Roth, Kilian Märkl, Moritz Baer und David Siegel, sowie den Routiniers Andreas Wellinger und Richard Freitag. Dazu kommen die Weltcup-Starter: Severin Freund, Constantin Schmid, Martin Hamann, Karl Geiger, Pius Paschke und Markus Eisenbichler.

12.38 Uhr: Neben Muranka, Stoch und Kubacki fehlen damit Piotr Zyla, Maciej Kot, Aleksander Zniszczol sowie Andrzej Stekala. Eine Rückkehr zur Tournee ist für sie durchaus möglich, allerdings sind alle Hoffnungen auf die Gesamtwertung dahin.

12.32 Uhr: „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, doch zum Schutz aller anderen Athleten, blieb dem Gesundheitsamt keine andere Wahl. Auf Beschluss der Behörde können wir das polnische Team nicht in Oberstdorf starten lassen“, wird Florian Stern, Generalsekretär beim Auftaktspringen in Oberstdorf, von „Skispringen.com“ zitiert.

12.22 Uhr: Und da ist die offizielle Meldung! Das polnische Team darf in Oberstdorf nicht an den Start gehen und hat somit keine reelle Chance mehr auf den Tourneesieg. Für Vorjahressieger Kubacki und den zweifachen Tourneesieger Kamil Stoch, die durchaus als Favoriten galten, ein schwerer Schlag!

Auch der zweifache Tournee-Sieger Kamil Stoch darf nicht starten. Foto: imago images/GEPA pictures

09.31 Uhr: Laut dem polnischen Verband habe sich Muranka sofort in Selbstisolation begeben. Den anderen Athleten gehe es gut. Der Springer wurde bei einer obligatorischen Testrunde positiv getestet.

09.26 Uhr: Dieser Corona-Fall könnte ernste Konsequenzen für den Vorjahressieger Dawid Kubacki haben. Möglicherweise kann er seinen Titel überhaupt gar nicht erst verteidigen. Betroffen ist davon auch der zweifache Tourneesieger Kamil Stoch (2016/17 & 2017/18).

---------------

---------------

09.22 Uhr: Bevor es überhaupt losgehen konnte, gibt es den ersten Schock. Der polnische Skispringer Klemens Muranka ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das könnte das vorzeitige Aus für das gesamte polnische Team bedeuten.

Montag, 28. Dezember, 09.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur Vierschanzentournee. Heute startet der legendäre Wettbewerb mit der Qualifikation in Oberstdorf. Wir halten dich in den kommenden Tagen immer auf dem Laufenden.