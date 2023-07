Die Tour de France 2023 ist am Samstag (01. Juli) in Bilbao gestartet. Mit dabei ist in diesem Jahr auch wieder Wout van Aert – ein absoluter Top-Star der Radsportszene. Vor seinem Start stellt sich allerdings die Frage: Wie lange fährt Wout van Aert überhaupt mit?

Der Belgier kündigte bereits vor dem Start der Tour de France 2023 an, dass er die Frankreich-Rundfahrt womöglich vorzeitig beenden wird. Für den Top-Favoriten und Teamkollegen Jonas Vingegaard sind das keine guten Nachrichten.

Tour de France: Van Aert bereit vorzeitig auszusteigen

Neben der zwei Ausnahmeathleten Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) und Tadej Pogacar (UAE Emirates), die sich bis zum letzten Tag ein erbittertes Duell um das Gelbe Trikot lieferten, war Wout van Aert der absolute Top-Star der Tour de France 2022.

Van Aert räumte Etappensiege und das Grüne Trikot des besten Sprinters ab. Dazu war er sowohl im flachen als auch im Gebirge der wichtigste Helfer für den späteren Tour-Sieger Jonas Vingegaard. Auch in diesem Jahr soll van Aert den jungen Dänen bestmöglich unterstützen und um Etappensiege mitfahren.

Ob van Aert allerdings in diesem Jahr überhaupt die Champs-Elysee in Paris erreicht, steht noch in den Sternen. Seine Frau Sarah De Bie ist schwanger, der Geburtstermin liegt knapp nach dem Finale der Tour de France am 23. Juli.

„Ich möchte auf keinen Fall die Geburt unseres Kindes verpassen“

Sollte sein zweites Kind aber schon während der Tour de France zur Welt kommen, ist van Aert gewillt, die Frankreich-Rundfahrt vorzeitig zu beenden. „Ich gehe davon aus, dass ich während der Tour jederzeit nach Hause fahren kann. Ich möchte auf keinen Fall die Geburt unseres Kindes verpassen“, betont der Belgier gegenüber der belgischen Zeitung „Het Laatste Nieuws“.

Eine Entscheidung, die sicherlich jeder nachvollziehen kann, die aber dramatische Auswirkungen haben könnte. Van Aert ist einer der größten Trümpfe und wichtigsten Helfer beim Spitzen-Rennstall Jumbo-Visma.