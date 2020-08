Tour de France 2020: Die Strecke – alle 21 Etappen im Überblick

Die Organisatoren der Tour de France 2020 haben sich wieder einmal eine besonders anstrengende Streckenführung ausgedacht. Einen Ausflug ins Ausland gibt es dieses Jahr nicht.

Hier bekommst du einen Überblick über die Streckenführung der Tour de France 2020.

Tour de France 2020: Das ist die Strecke

Gestartet wird in diesem Jahr in Nizza. Zwei Tage lang fahren die Radprofis rund um Nizza. Schon am zweiten Tag müssen die Fahrer zwei Berge der 1. Kategorie bewältigen. Es gibt also keine Zeit zum Einrollen. Die erste Bergankunft gibt es schon an Tag vier.

Doch die Tour de France streift nur die Alpen, dann geht es runter in den Südwesten Frankreich. Etappe acht und neun werden dann zwei Pyrenäenklassiker gefahren, eher es am ersten Ruhetag mit dem Flugzeug zur Ile d'Oléron geht. Am 08. September geht es dann erst mal flach weiter.

Langsam aber sicher näher sich die Fahrer wieder den Alpen. Ab Etappe 15 geht es dann richtig los mit einer Bergankunft am Colombier. Es bleibt bergig mit dem Col de la Madleine und dem Col de la Loze. Die große Entscheidung fällt dann aber erst auf der 20. Etappe. Es steht das Zeitfahren hinauf zur Planche de Belles Filles. 36 Kilometer Quälerei nach 19 harten Etappen. Das Finale findet wie immer auf der Champs-Elysee in Paris statt.

Das Etappenprofil ist in diesem Jahr in erster Linie auf Bergfahrer ausgerichtet. Es gibt lediglich ein Zeitfahren und das findet am Berg statt. Der beste Kletterer wird also vermutlich im diesen Jahr ganz oben auf dem Podium stehen.

Das ist die Strecke der Tour de France 2020 in der Übersicht. Foto: dpa-infografik GmbH

Die Strecke in der Übersicht: