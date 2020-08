Tour de France 2020: Schock-Nachricht für Chris Froome – Viermaliger Toursieger aus dem Team gestrichen

Chris Froome wird bei der Tour de France 2020 nicht an den Start gehen.

Das ist mal eine Hammer-Meldung wenige Tage vor dem Start der Tour de France 2020. Der viermalige Gesamtsieger Chris Froome wird in diesem Jahr nicht an den Start gehen. Das bestätigte sein Rennstall jetzt.

Froome war kurz vor der Tour de France 2020 absolut außer Form und wird Titelverteidiger Egan Bernal dementsprechend nicht unterstützen. Stattdessen soll Froome bei der Vuelta seinen großen Abschluss im Team bekommen.

Tour de France 2020: Froome nicht berücksichtigt – Vuelta letzte Rundfahrt für Ineos-Team

Rote Karte für die Tour, grünes Licht für die Vuelta: Chris Froome wird nicht die Tour de France 2020 bestreiten. Sein Rennstall Ineos berücksichtigt den formschwachen 35-jährigen nicht für sein achtköpfiges Aufgebot für die Frankreich-Rundfahrt vom 29. August bis 20. September.

„Chris braucht noch ein bisschen länger, um wieder an sein höchstes Level zu kommen“, sagte Ineos-Teamchef Sir Dave Brailsford, „er soll bei der Vuelta an den Start gehen. Er ist ein großer Champion, eine Legende des Sports, er verdient es, nochmal eine Grand Tour als Leader zu fahren.“ Die Spanien-Rundfahrt beginnt am 20. Oktober. Froome hat mit der Entscheidung offenbar kein Problem. „Es ist gut, jetzt die Klarheit zu haben, dass die Vuelta mein großes Saisonziel ist.“, sagte er.

Der in Kenia geborene Froome, den ein schwerer Sturz vor 14 Monaten beinahe die Karriere gekostet hatte, verpasste zuletzt beim Criterium du Dauphine in Frankreich die Chance, sich für einen Tour-Einsatz zu empfehlen. Dem Geschehen fuhr er nur hinterher, er war vor allem bei den Anstiegen chancenlos, lag am Ende fast eineinhalb Stunden hinter Gesamtsieger Daniel Martinez (Kolumbien/EF Pro Cycling).

Die Entscheidung von Brailsford kam für ihn daher trotz aller Wehmut nicht wirklich überraschend. „Es ist schon eine Umstellung für mich, von der Tour zur Vuelta“, sagte Froome, „aber wenn ich bedenke, von wo ich komme nach dem Horrorsturz, bei dem viele Knochen gebrochen waren, dann bin ich glücklich, dass ich wieder Rennen fahren kann.“

----------------

Weitere News zur Tour de France 2020:

Generalprobe der Tour de France 2020: Martinez gewinnt Pannen-Rundfahrt

Tour de France 2020: Große Sorgen um die Favoriten! So steht es um Buchmann, Bernal und Co.

Tour de France 2020: Hiobsbotschaft für deutsche Tour-Hoffnung Buchmann!

----------------

Froome hat Verletzung überstanden

Er habe keine Schmerzen mehr, die Verletzungen seien ausgeheilt. „Ich habe aber noch nicht das Selbstvertrauen, dass ich meinen Job schon wieder voll erfüllen kann, so wie es bei der Tour de France nötig wäre. Von daher ist es realistischer, die Vuelta in Angriff zu nehmen“, so Froome.

Die Vuelta wird also sein letzter großer Auftritt im Trikot von Ineos (früher Sky) sein. Ab 2021 fährt Froome für Israel Start-Up Nation (ISN) und soll in der Mannschaft des deutschen Trios Andre Greipel, Rick Zabel und Nils Politt die Führungsrolle übernehmen. (mh mit SID)