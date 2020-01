Thüringen: Schnee-Alarm vor Biathlon-Weltcup – Oberhof geht diesen drastischen Schritt

Oberhof. Der mangelnde Schneefall in Thüringen macht den Veranstaltern des Biathlon-Weltcups in Oberhof stark zu schaffen. Am kommenden Donnerstag sollen die Biathleten mit dem Sprint der Frauen in Thüringen ins neue Jahr starten.

Wegen mangelnden Schneefalls im Thüringer Wald laufen in Oberhof bereits 37 Schneekanonen auf Hochtouren, um den notwendigen Schnee zu produzieren. Aber das allein reicht nicht. Deshalb ziehen die Veranstalter jetzt neue Register.

Thüringen: Biathlon-Weltcup in Oberhof bekommt Hilfe aus dem Ruhrgebiet

So wird das Event in Thüringen durch Schnee aus Gelsenkirchen abgesichert. In der Veltins-Arena absolvierte Laura Dahlmeier (26) bei der World Team Challenge am 28. Dezember 2019 ihr letztes Biathlon-Rennen.

Vor mehr als 46.000 Fans feierte die Doppel-Olympiasiegerin einen emotionalen Abschied, da wo sonst der FC Schalke 04 seine Heimspiele in der Fußball-Bundesliga austrägt.

Laura Dahlmeier beendete auf Schalke ihre Biathlon-Karriere. Foto: imago images / Revierfoto

Weil im Ruhrgebiet traditionell um diese Jahreszeit wenig Schnee fällt, werden die notwendigen rund 3.000 Kubikmeter Kunstschnee von der Skihalle Neuss geliefert. Ein großer Teil davon wird nun in diesem Jahr recycelt.

Mehr als 30 Lastwagen von Gelsenkirchen nach Oberhof

So sollen 2.000 Kubikmeter Schnee - das entspricht etwa 30 bis 35 Lkw-Ladungen - vom Schalker Stadion nach Oberhof transportiert werden.

Das bestätigte Organisationschef Silvio Eschrich dem MDR Thüringen.

Ungewohntes Bild in der Schalke-Arena beim Biathlon: Weißer Schnee statt grüner Rasen. Foto: imago images / Revierfoto

Das erwartet die Biathlon-Fans beim Weltcup in Oberhof

Mit dem zusätzlichen Schnee aus dem Ruhrgebiet ist Eschrich zuversichtlich, dass der Biathlon-Weltcup in Thüringen problemlos ausgetragen werden kann.

Dabei starten zunächst die Frauen, bevor die Männer am Freitag in die Loipe gehen. Am Samstag gehen dann die Staffeln an den Start, ehe am Sonntag die Massenstart-Wettkämpfe auf dem Programm stehen.

Großer Run auf Biathlon-Weltcup

Der Biathlon-Weltcup im Januar in Oberhof sorgt für einen schwungvollen Start in die Tourismus-Saison im Thüringer Wald. Wenige Tage vor dem ersten Rennen der Skijäger am Donnerstag (9. Januar) sind die meisten Gästebetten in Oberhof ausgebucht.

Kurzfristige Anfragen nach freien Zimmern könnten sich dennoch lohnen, sagte der Geschäftsführer der Oberhofer Freizeit und Tourismus GmbH, Rainer Mahn, in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auch in anderen Orten des Thüringer Waldes, dem wichtigsten Urlaubsgebiet im Freistaat, profitieren Hotels, Pensionen und Betreiber von Ferienwohnungen von dem sportlichen Großereignis.

Zum Weltcup, der bis zum 12. Januar dauert, werden Zehntausende Biathlon-Fans aus dem In- und Ausland erwartet.

„Biathlon schießt eindeutig den Vogel ab“

„Rennrodel-Weltcup und Rennsteiglauf bringen auch viele Übernachtungsgäste, aber Biathlon schießt eindeutig den Vogel ab“, sagte Mahn. Meist buchten die Biathlon-Fans schon bei der Heimreise bereits wieder für das nächste Jahr. Das ist auch im Ringberg-Hotel im Nachbarort Suhl so, wie eine Sprecherin sagt. „Spätestens im Sommer ist das nächste Biathlon-Wochenende ausgebucht.“ Wer bis dahin keines der 290 Zimmer ergattert hat, bleibt nur, auf Absagen anderer Urlauber zu hoffen. Das Hotel führt eine Warteliste.

In Neustadt am Rennsteig können kurzentschlossene Biathlon-Fans noch auf Zimmer hoffen. „Wir sind gut gebucht, aber nicht ausgebucht“, sagte Robert Witter, Leiter der Rennsteig-Touristinformation in Neustadt. „Kurzfristig lässt sich da sicher noch etwas machen.“ Von dem etwa eine halbe Autostunde von Oberhof entfernt am Kammweg des Thüringer Wald gelegenen Ort können Touristen mit einem Shuttlebus zum Oberhofer Biathlon-Stadion fahren.

Viele Touristen im Jahr 2019

Einen Pendelverkehr bieten auch Busunternehmen in Friedrichroda für Biathlon-Zuschauer, die in dem Kurort mit rund 2400 Gästebetten übernachten. Das seien in der Regel Touristen, die den Weltcup-Besuch mit einem Urlaub in der Region verbinden wollten, hieß es aus der Tourist-Information. Entsprechend gut sei das Biathlon-Wochenende in der Regel gebucht.

2019 war für den Tourismus im Thüringer Wald ein gutes Jahr. Nach Daten des Landesamtes für Statistik legte die Zahl der Übernachtungen in den ersten drei Quartalen um gut 4 Prozent auf 134 000 und die der Gästeankünfte um 3,4 Prozent auf rund 37 400 zu. (ak mit dpa)