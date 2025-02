Super Bowl: NFL macht es offiziell – Fans wird es sofort auffallen

Die NFL-Fans fiebern schon seit Wochen dem Super Bowl entgegen. Wer holt sich die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe? Am Sonntag (9. Februar) entscheidet es sich dann im Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles.

Vor und während dem Super Bowl gibt es wie immer ein großes Programm. Für das Mega-Event will die NFL selbstverständlich wieder so viel Aufmerksamkeit, wie es nur möglich ist. Dafür hat die Liga nun eine weitere Verkündung rausgehauen.

Super Bowl: „Schwarze Nationalhymne“ wird erneut vorgetragen

Es ist mittlerweile eine Tradition, die vor dem Super Bowl weiter beibehalten wird. Die NFL hat verkündet, dass die sogenannte Schwarze Nationalhymne „Lift Every Voice and Sing“ auch in diesem Jahr vorgetragen wird. Beim diesjährigen Super Bowl wird es die in Oakland (Kalifornien) aufgewachsene Ledisi Anibade Young die Hymne vortragen.

Die Hymne wurde in den vergangenen Jahren ebenfalls vor dem Football-Spektakel aufgeführt. Die NFL will damit ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Eigentlich war das Lied 1899 ursprünglich ein Gedicht von Bürgerrechtler James Weldon Johnson geschrieben und später dann von seinem Bruder John Rosamond vertont worden. Es handelt darüber, weiter für Freiheit zu kämpfen.

Es gehört auch zu den Hymnen der Episkopalkirche in den USA und wurde unter anderem bei der Amtseinführung von Ex-Präsident Barack Obama 2009 gespielt.

Donald Trump ebenfalls vor Ort

Der neue Amtsinhaber der USA ist bekanntermaßen Donald Trump. Als erster amtierender Präsident wird Trump beim Super Bowl anwesend sein, das hat er vor Kurzem offiziell verkündet.

Zwar werden auch hier viele Blicke und Kameras auf ihn gerichtet sein, doch auch das sportliche Geschehen wird tatsächlich an diesem Abend spannend werden. Die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles treffen erneut aufeinander. 2023 gab es das Duell schon, die Chiefs setzen sich in einer dramatischen Partie mit 38:35 durch.

Zudem kann das Team von Superstar Patrik Mahomes sich zum dritten Mal in Folge die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe schnappen. Das wollen die Eagles natürlich verhindern und sich für die bittere Pleite vor zwei Jahren revanchieren.