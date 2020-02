Super Bowl 2020: Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers im Live-Ticker: Was für ein Wahnsinn!

Im Super Bowl 2020 kommt es in der Nacht zu Montag zum Kracher-Duell Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers.

Das Duell zwischen Kansas City und San Francisco im Super Bowl 2020 ist das erste Aufeinandertreffen von Chiefs und 49ers in der 53-jährigen Geschichte des großen NFL-Endspiels.

Super Bowl 2020: Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers im Live-Ticker

Wer darf Sonntagnacht im Super Bowl 2020 jubeln? Kansas City oder San Francisco? Chiefs oder 49ers?

Alle Infos vor dem Super Bowl 2020 zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers gibt's in unserem Countdown-Ticker!

21.30 Uhr: In drei Stunden geht’s endlich los. Dann ist Kickoff im Super Bowl 2020 zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francsico 49ers. Wer sichert sich den Sieg im diesjährigen Finale der NFL? In wenigen Stunden wissen wir mehr.

19.12 Uhr: Die Zahlen, Daten und Fakten zum Super Bowl sind auch in diesem Jahr mal wieder der ganz große Wahnsinn.

Mehr als 150 Millionen Amerikaner werden das Endspiel am Sonntagabend am TV verfolgen. Weltweit werden knapp eine Milliarde Menschen die Partie sehen.

Die 65.000 Stadionbesucher müssen ganz schön tief in die Tasche greifen. Ein Ticket kostet im Durchschnitt etwa 5.000 Euro.

Rund 10 Millionen Amerikaner meldeten sich bereits im Vorfeld für den Folgetag „krank“.

Ein 30-sekündiger Werbespot kostet rund 5 Millionen Euro.

Am Super-Bowl-Sonntag wird erwartet, dass in den USA weit mehr als eine Milliarde Chicken Wings sowie mehrere tausend Tonnen Popcorn und Chips verspeist werden. Die salzigen Speisen spülen die Amerikaner mit weit über 100 Millionen Litern Bier runter.

15.38 Uhr: Mit Mark Nzeocha spielte heute Nacht auch ein Deutscher im Super Bowl mit. Der 30-Jährige ist Linebacker bei den San Franciso 49ers. Nzeocha wuchs in Franken auf, spielte ab seinem 13. Lebensjahr für die Franken Knights. Nach starken Leistungen bei den Knights sowie in der deutschen Junioren-Nationalmannschaft bekam er ein Stipendiumsangebot der University of Wyoming, das er annahm. Beim Draft 2015 wurde er in der 7. Runde von den Dallas Cowboys gewählt. Seit 2017 spielt er für San Francisco.

Sonntag, 3. Februar, 10.17 Uhr: Matchday! Heute Nacht steigt in Miami die große Sause. Um 0.30 Uhr ist Kickoff im Super Bowl 2020 zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Wir versorgen dich hier mit den wichtigsten Infos vor dem Spiel.

21.23 Uhr: Chiefs-Trainer Andy Reid ist seit 1999 Chefcoach in der NFL. Bei den Philadelphia Eagles (1999 – 2012) und den Chiefs (2013 bis heute) feierte er 221 Siege. In der ewigen NFL-Tabelle liegt er damit auf Platz 6. Reid hat zudem die meisten NFL-Siege aller Trainer, die niemals den Super Bowl gewannen.

17.44 Uhr: Während die Chiefs die gefährlichere Offense haben, verfügen die 49ers über die stärkere Defense. Cornerback Richard Sherman, die beiden Pass Rusher Arik Armstead und Nick Bosa oder Linebacker Fred Warner spielen bei San Francisco eine starke Saison. In der Chiefs-Defense überzeugten in den vergangenen Monaten der Safety Tyrann Mathieu und der Pass Rusher Chris Jones.

17.01 Uhr: Abgesehen von den beiden Quarterbacks Patrick Mahomes und Jimmy Garoppolo sind in den Offensiv-Abteilungen der beiden Teams jeweils die Tight Ends die großen Stars. Travis Kelce (Chiefs) und George Kittle (49ers) haben in dieser Saison mal wieder bewiesen, dass sie derzeit womöglich die beiden besten Tight Ends der NFL sind.

16.14 Uhr: Die Chiefs setzten sich in den Playoffs in der Divisional Round mit 51:31 gegen die Houston Texans durch. Im AFC-Championship-Game gewann Kansas City gegen die Tennessee Titans mit 35:24. Die 49ers schlugen auf ihrem Weg in den Super Bowl zunächst die Minnesota Vikings in der Divisional Round mit 27:10.Im NFC-Championship-Game gab es dann einen 37:20-Erfolg gegen die Green Bay Packers.

14.40 Uhr: Der Super Bowl 2020 wird in Deutschland bei ProSieben sowie beim Streamingdienst DAZN übertragen. In Österreich kannst du das Spiel im TV bei PULS 4 sehen.

13.29 Uhr: Für viele NFL-Fans ist das Rahmenprogramm beim Super Bowl fast genauso wichtig wie das Spiel. In diesem Jahr darf die Gospelsängerin Yolanda Adams das patriotische Lied „America the Beautiful“ singen. Die Nationalhymne wird von Pop-Sternchen Demi Lovato vorgetragen. In der Halbzeit-Show treten Jennifer Lopez und Shakira auf.

12.48 Uhr: Wir blicken zurück auf die zehn vergangenen Super Bowls:

2019

New England Patriots – L.A. Rams 13:3

New England Patriots – L.A. Rams 13:3 2018

Philadelphia Eagles – New England Patriots 41:33

Philadelphia Eagles – New England Patriots 41:33 2017

New England – Atlanta Falcons 34:28 in Overtime

New England – Atlanta Falcons 34:28 in Overtime 2016

Denver Broncos – Carolina Panthers 24:10

Denver Broncos – Carolina Panthers 24:10 2015

New England Patriots – Seattle Seahawks 28:24

New England Patriots – Seattle Seahawks 28:24 2014

Seattle Seahawks – Denver Broncos 43:8

Seattle Seahawks – Denver Broncos 43:8 2013

Baltimore Ravens – San Francisco 49ers 34:31

Baltimore Ravens – San Francisco 49ers 34:31 2012

New York Giants – New England Patriots 21:17

New York Giants – New England Patriots 21:17 2011

Green Bay Packers – Pittsburgh Steelers 31:25

Green Bay Packers – Pittsburgh Steelers 31:25 2010

New Orleans Saints – Indianapolis Colts 31:17

11.54 Uhr: Der Super Bowl 2020 findet im Hard Rock Stadium in Miami statt. 65.000 Zuschauer finden in der Arena statt, in der die Miami Dolphins ihre Heimspiele austragen.

11.03 Uhr: Die 49ers standen zuletzt im Jahr 2013 im Super Bowl. Das Endspiel in New Orleans verlor San Francisco in einem packenden Spiel mit 31:34 gegen die Baltimore Ravens. Es war die erste Niederlage in einem Super Bowl für die 49ers. Bei ihren fünf vorherigen Teilnahmen am NFL-Finale gingen die 49ers jeweils als Sieger vom Feld. Einen nicht ganz unwesentlichen Beitrag zu den vielen Super-Bowl-Triumphen in den 80er und frühen 90er Jahren leistete damals ein gewisser Joe Montana.

9.47 Uhr: 50 Jahre lang mussten die Fans der Kansas City Chiefs auf eine Teilnahme ihres Herzensvereins am Super Bowl warten. 1970 standen die Chiefs zum bisher letzten Mal im NFL-Finale. Damals setzten sie sich mit 23:7 gegen die Minnesota Vikings durch.

Samstag, 1. Februar, 8.23 Uhr: Halli Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Super Bowl 2020 zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Hier bekommst du alle Infos rund ums NFL-Finale.