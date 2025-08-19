Nach Champions-League-Erfolg: Deutscher TV-Sender sorgt für Fußball-Überraschung

Die Champions League ist in Deutschland eher bei den beiden Streaming-Giganten DAZN und Amazon Prime Video bekannt. Doch zuletzt sorgte plötzlich Sport1 für eine große Überraschung, als ein Qualifikationsspiel im Free-TV übertragen wurde. Damit sorgte der deutsche TV-Sender für ganz schön viel Aufsehen.

Grund zum Jubeln hatte Sport1 aber auch. Das Spiel brachte nämlich starke Quoten ein. Nun gibt es wieder Wirbel um den deutschen TV-Sender. Denn erneut wird eine Partie übertragen – allerdings nicht in der Champions League. Die Überraschung hier ist deshalb so groß, weil das Unternehmen sich gegen einen deutschen Bundesligisten entschieden hat.

Sport1: Deutscher TV-Sender sorgt für Überraschung

Nächste Programmänderung bei Sport1! Schon mit dem spektakulären Champions-League-Quali-Spiel zwischen Fenerbahce und Feyenoord Rotterdam wurden die Zuschauer überrascht, jetzt hat der deutsche TV-Sender die nächste Partie angekündigt. Dabei handelt es sich aber um die Qualifikation zur Europa League. Das kommt durchaus überraschend.

Denn mit dem FSV Mainz 05 ist ein deutscher Bundesligist dabei, der sich für die Gruppenphase der Conference League qualifizieren will. Es geht dabei gegen Rosenborg Trondheim. Das Hinspiel findet in Norwegen am Donnerstag (21. August, 18 Uhr) statt. Das Spiel wird aber nicht bei Sport1 zu sehen. Das sorgte schon für Wirbel.

Denn stattdessen hat sich der Sportsender für die Quali-Begegnung der Europa League zwischen Panathinaikos Athen und Samsunspor entschieden. Das bestätigte Sport1 über X (ehemals Twitter). Keine so schlechte Idee, da beide Vereine eine große Fancommunity haben – auch in Deutschland.

Mainz dennoch im Free-TV zu sehen

Auch noch interessant: Gesellschafter von Sport1 ist neben Highlight auch Acunmedya, ein türkisches Medienunternehmen. Nach dem Quali-Spiel von Fenerbahce hofft man jetzt auf gute Quoten durch Samsunspor, der in der vergangenen Saison Dritter der Süper Lig wurde. Panathinaikos Athen ist zudem seit Jahren stets international vertreten und ein Traditionsverein in Griechenland.

Dennoch können Mainz-Fans sich freuen: Nachdem bekannt wurde, dass das Rückspiel beim SWR live übertragen wird, schnappte sich der Sender auch das Hinspiel am Donnerstag in Trondheim. Das wurde erst klar, als Sport1 sich für das andere Quali-Spiel entschieden hat.