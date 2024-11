Sky bestätigt es selbst! Sender schnappt sich TV-Rechte

Neben den Bundesliga-Rechten kämpft Sky immer wieder um die Übertragungslizenz von begehrten Sport-Wettbewerben. Nun dürfen sich die Kunden des Pay-TV-Senders freuen.

Für die sportbegeisterten Fans bei Sky gibt es nämlich freudige News rund um den Jahreswechsel. Das Unternehmen hat sich nämlich die TV-Rechte eines beliebten Wettbewerbs geschnappt.

Sky sichert sich TV-Rechte

Seit 2023 findet der United Cup – der Nachfolgewettbewerb des ATP Cups – statt. Im ersten Jahr sicherte sich Sky die TV-Rechte dafür. Im vergangenen Jahr wurde das Mannschaftsturnier mit Herren-, Damen- und Mixed-Spielen im deutschen Fernsehen gar nicht erst gezeigt. Nun aber dürfen sich die Tennis-Fans wieder freuen.

Der Pay-TV-Sender hat nämlich bestätigt, dass der United Cup in diesem Jahr wieder übertragen wird, berichtet „DWDL.de“. Das Turnier wird in diesem Jahr vom 27. Dezember bis zum 5. Januar 2023 in Australien ausgetragen.

Zum dritten Mal überhaupt findet das Tennis-Turnier nun statt. Die Matches werden in Brisbane, Perth und in Sidney ausgetragen. Nach einer Gruppenphase geht es anschließend in der K.o.-Runde um den Finaleinzug.

Erste Teilnehmer stehen fest

Für das Mixed-Event konnten sich 18 Nationen qualifizieren, die zunächst jeweils in Dreiergruppen gegeneinander antreten. Für die deutschen Tennis-Fans bei Sky die gute Nachricht: Auch Deutschland ist dabei. Bei den Männern gehen Alexander Zverev, Daniel Masur und Tim Pütz an den Start. Laura Siegemund, Lena Papadakis und Vivian Heisen sind die drei deutschen Damen, die um den Sieg kämpfen werden.

Deutschland, das zudem der aktuelle Titelträger ist, befindet sich mit China und Brasilien in der Gruppe E. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich dann für die Endrunde. Im vergangenen Jahr setzten sich die deutschen Tennisstars im Finale gegen Polen durch. Gelingt Zverev und Co. die Titelverteidigung?

