Sky und DAZN in Sorge: Rechte-Albtraum droht wahr zu werden

Das wird Sky und DAZN gar nicht gefallen! Die TV-Rechte für die Fußball-Bundesliga sind nämlich in Gefahr.

Denn neben Sky und DAZN gibt es jetzt einen weiteren Konkurrenten, der um die TV-Rechte mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) verhandelt. Ab 2025 könnten die Spiele wo ganz anders übertragen werden.

Sky und DAZN in Sorge

Es war wohl nur noch eine Frage der Zeit und jetzt müssen sich Sky und DAZN tatsächlich warm anziehen. Die US-Riesen Amazon, Google und Disney sorgten in der Vergangenheit bereits für Aufsehen, nun steigen sie im Poker um die Medienrechte ein. Dieses Mal ist es Apple.

Wie nämlich „World Soccer Talk“ und „AppleInsider“ berichten, befindet sich der Technologie-Gigant Apple bereits in Verhandlungen mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL). So soll es in den Gesprächen zwar erst einmal um die Rechte für die USA und Kanada gehen, allerdings ist Apple mit seinem Streamingdienst TV+ oftmals an globalen Lizenzen interessiert. In Nordamerika liegen die Rechte bis zum Ende der Saison 2025/26 bei ESPN beziehungsweise DAZN.

Bei den deutschsprachigen Bundesliga-Rechten wird es aber schon vorher interessant und spannend. Denn die DFL bereitet aktuell die Ausschreibung für die kommende Lizenzperiode vor. Im Sommer 2024 wird ein Abschluss angestrebt.

Bundesliga bald bei Apple+?

Bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 halten Sky, DAZN, ARD, ZDF und Sat.1 die Rechte, was dem Profifußball rund 1,1 Milliarden Euro pro Spielzeit einbringt.

Die Klubverantwortlichen der Fußball-Bundesliga erhoffen sich seit längerem einen Einstieg eines „Global Players“, der dann auch die Erlöse steigern könnte. Für die Vereine ist nämlich das Geld aus dem Verkauf der Medienrechte die mit Abstand größte Einnahmequelle.

Geld, das Apple hat. Neben der Bundesliga soll der Hard- und Softwareentwickler auch an den Rechten der Premier League und Eredivisie interessiert sein. Apple vermeldete zuletzt einen Quartalsgewinn in Höhe von knapp 22 Milliarden Euro. Ob die Bundesliga dann also ab 2025 tatsächlich bei Apple laufen wird?