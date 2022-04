Sky nimmt Änderung vor – Kunden müssen bald DARAUF achten

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Sky, DAZN, RTL und Co.: wo du welche Fußballspiele siehst

Aufgepasst, Sky-Kunden! Wer die Inhalte des Pay-TV-Anbieters sehen will, der hat vielfältige Möglichkeiten. Über Receiver und „Sky Q“ ist das Angebot ebenso zu empfangen wie mobil über „Sky Go“ und „Sky Ticket“.

Allerdings sollten sich besonders Nutzer, die „Sky Ticket“ abonniert haben, auf eine Änderung gefasst machen. Denn Sky wird im Juni offenbar etwas an seinem Bezahlsystem ändern.

Sky: Bezahlsystem bei „Sky Ticket“ wird umgestellt

Betroffen sind alle, die ihre monatliche Gebühr via Bankeinzug bezahlen. Wie „Digitalfernsehen.de“ berichtet, soll das Lastschriftverfahren in Zukunft über den Dienstleister „Klarna“ abgewickelt werden. An betroffene Kunden verschicke Sky derzeit Mails, um den Sachverhalt aufzuklären.

Das ist Sky:

Die Sky Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Unterföhring bei München

Sky startete 2009 in Deutschland und Österreich und ging aus Premiere hervor

Sky hat über 5 Millionen Abonnenten

Neben dem linearen Fernsehen bietet Sky auch On-Demand und Sky Go an

Mit diesem Schritt wolle man den Abrechnungsprozess für die Kunden optimieren, zitiert das Medium aus einer Mitteilung des Senders. Ab dem 1. Juni solle die Änderung demnach greifen.

Sky: Was Kunden jetzt wissen müssen

Sky habe allen Abonnenten, die den Bankeinzug nutzen, angeboten, den Umzug auf „Klarna“ zu übernehmen. Wer den neuen Service nutzen will, muss den Nutzungsbedingungen zustimmen.

Auf die Kunden von Sky kommen Änderungen bei „Sky Ticket“ zu. Foto: picture alliance/dpa

Für all diejenigen, die sich dagegen entscheiden, bleiben künftig nur noch zwei Bezahlalternativen: Weiterhin möglich ist eine Bezahlung mit Kreditkarte. Zudem wird die Abwicklung nach wie vor via PayPal möglich sein.

Sky: Es drohen Probleme

Wer also keine Kreditkarte besitzt und Zweifel gegenüber Zahlungsabwicklungen von Dritten hegt, dem droht bei Sky Ticket in Zukunft ein Problem.

Kürzlich sorgte Sky bereits mit der Ankündigung eines neuen Projekts für Aufregung. Besonders bei Fußballfans dürfte dieses gut ankommen (Hier bekommst du alle Infos).

(mh)