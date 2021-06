Sky: Spektakulärer Wechsel! Reporter verlässt Pay-TV-Riesen – und macht jetzt DAS

Wo läuft was? Die Verteilung der Fußball-Übertragungsrechte kann etwas verwirrend sein. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Zehn Jahre lang stand er für Sky vor der Kamera, berichtete in unzähligen Live-Schalten aus Hamburg und Wolfsburg über die Bundesliga. Doch jetzt hat Jurek Rohrberg dem Pay-TV-Riesen den Rücken gekehrt.

Der neue Job: etwas komplett anderes. Der langjährige Reporter von Sky wird Co-Trainer von Ex-Bundesliga-Coach Alexander Zorniger auf Zypern!

Sky: HSV-Reporter Jurek Rohrberg geht nach Zypern

Sein Abgang nach der Saison war im April bekannt gegeben worden. Jetzt ist klar, wohin es den 36-Jährigen zieht.

Jurek Rohrberg (r.) verlässt Sky. Foto: IMAGO / Steffen Kuttner

Rohrberg selbst strebte in jüngeren Jahren auch die Profi-Fußball-Karriere an, doch für den ganz großen Sprung reichte es nicht. Jetzt holt er die Profi-Karriere nach – an der Seitenlinie.

Trainer Alexander Zorniger von Apollon Limassol auf Zypern hat den Ex-Reporter ins Trainerteam geholt. Rohrberg hat beim Vorjahres-Zweiten bis 2023 als sogenannter „Performance Trainer” unterschrieben.

Rohrberg: „Zorniger dankbar, dass er dafür so aufgeschlossen ist“

„Ein Blick von außen ist für den Chef-Trainer enorm wichtig, dadurch können Synergien entstehen. Auch die Unterstützung meines Time-Managements ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufgabe”, beschreibt Zorniger in „Bild“ den neuen Aufgabenbereich von Rohrberg.

Rohrberg selbst ist begeistert über die Chance, im Profifußball die Seiten wechseln zu dürfen und freut sich auf das Auslands-Abenteuer in der Sonne. „Der neue Job ist extrem spannend und ich bin Alex Zorniger dankbar, dass er dafür so aufgeschlossen ist.“ (dso/cg)