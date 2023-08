Sky schaut besorgt zu: Streaming-Riese macht ernst – und lehrt die Konkurrenz das Fürchten

Die Zeiten, in denen Sky das Monopol auf die großen Sport-Rechte hatte, sind lange vorbei. Heute muss sich der Pay-TV-Riese gegen immer mehr aggressive Konkurrenten wehren. Die Folge: Publikumsmagnete wie die Champions League gingen verloren.

Jetzt kündigt sich ein weiterer Konkurrent an – und was für einer. Schon länger schwelte das Gerücht um einen Netflix-Einstieg in den Live-Sport. Jetzt wird es ernst. Auch für Sky, DAZN und Co..

Sky: Mega-Konkurrenz droht – Gigant plant Sport-Einstieg

Nach Amazon schwingt sich der nächste Streaming-Gigant auf, sich in das Sport-TV-Business einzuschalten. Schon lange liebäugelte Netflix mit dem Einstieg in die Live-Berichterstattung. Im März war es erstmals soweit: Ein Auftritt von US-Comedian Chris Rock wurde live gestreamt. Das Potenzial von Sportcontent hat der Streamingriese längst erkannt, produziert Dokus und Serien am Fließband. Laut „Wallstreet Journal“ plant Netflix noch dieses Jahr auch die erste sportliche Live-Übertragung.

Ein Promi-Golf-Turnier in Las Vegas soll nur der Anfang sein. Es gilt als offenes Geheimnis, dass Netflix schon bei der jüngsten Vergabe der Formel-1-Rechte in den USA mitmischte. Auch der Sprung über den großen Teich scheint nur eine Frage der Zeit. So manchem Rechte-Inhaber in Europa dürften jetzt schon die Knie schlottern.

Netflix schon mit Formel-1-Interesse

Der Jahresumsatz von Netflix übertrifft den von Sky, DAZN und Co. um ein Vielfaches. Entsprechend sehen die Summen aus, die in den Erwerb von Live-Rechten gesteckt werden können. Bundesliga, Champions League –die prominenten Sportarten dürften besonders spannend sein.

Sky verlor in den letzten Jahren bereits Teile der Bundesliga, die gesamte Champions League, die ganze Europa League. Der CL-Einstieg von Amazon Prime zeigt auf, wie es auch bei Netflix künftig aussehen soll. Gegen solche Gegner wird sich das defizitäre Sky vermutlich kaum wehren können.