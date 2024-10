Sky: Neue Sportsender aus dem Nichts – Kunden werden sofort hellhörig

Wer bei Sky durch die Kanäle zappt, hat es vielleicht schon gesehen: Seit einiger Zeit sind zwei neue Sender vorhanden, die der Pay-TV-Anbieter bis heute nicht angekündigt hat.

Sie heißen RTL Sport 1 und RTL Sport 2, sind wenig überraschend im Sportsektor der Kanal-Liste und machen viele Kunden hellhörig. Gibt es bald neuen Live-Sport auf Sky? Die Antwort dürfte für Ernüchterung sorgen.

Sky launcht heimlich neue Sportsender

Rechte kommen, Rechte gehen. Gerade im Sport tut sich bei Sky in den letzten Jahren einiges. Auch in der Bundesliga wird es im kommenden Jahr wieder große Veränderungen geben. Sogar das komplette Aus von Sky bei der Live-Übertragung ist nicht mehr auszuschließen.

Schon jetzt verdutzen zwei neue Sender die Kunden des Bezahlfernsehens. Unter die Sportkanäle haben sich klammheimlich „RTL Sport 1“ und „RTL Sport 2“ gemischt. Verkündet hat der Anbieter das weder vorher noch nach dem Einbau in die Programmliste. Was hat es damit auf sich? Gibt es vielleicht gar neue Sport-Rechte im Sky-Abo?

RTL-Sportkanäle nicht für Privatkunden

Nein, lautet die ernüchternde Antwort. Die Sender sind für Privatkunden verschlüsselt und werden es auch bleiben. Die beiden RTL-Sender sind ausschließlich für Gastronomen gedacht. Wie bereits DAZN können sie durch die linearen Kanäle auch das Sport-Programm von RTL+ in Bar, Kneipe & Co. zeigen, ohne zusätzlich zum Sky-Receiver Hardware an den Fernseher anschließen zu müssen.

RTL+ zeigt derzeit viele Spiele der Europa League und Conference League live, die im Free-TV nicht zu sehen sind. Ebenso Spiele aus der NFL und Kampfsport. Auch Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Rennen der Formel 1 sind dort streambar – laufen allerdings auch parallel auf dem frei empfangbaren Hauptkanal des Privatsenders. Sie können nun via Sky auch in Sportsbars gezeigt werden.

Privatkunden von Sky können die beiden neuen Sender als getrost ignorieren – und stattdessen weiter hochgespannt verfolgen, was der Pay-TV-Riese bei der Neuausschreibung der Bundesliga-Rechte an Land zieht.