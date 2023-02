Sky verkündet Vettel-Hammer kurz vor Formel-1-Start! Darauf dürfen sich die deutschen Fans jetzt freuen

Bis die neue Formel-1-Saison beginnt, ist nicht mehr lang. Am 5. März findet das erste Rennen in Bahrain statt. Doch zuvor hat Sky bereits einen echten Leckerbissen für die Fans.

Rund eine Woche vor dem ersten Grand Prix finden in der Formel 1 wie immer die Winter-Tests statt. Von Donnerstag (23. Februar) bis Samstag (25. Februar) werden die Teams die neuen Boliden in Bahrain testen. Sky überträgt und hat dazu noch einen echten Vettel-Hammer verkündet.

Formel 1: Sky verkündet Vettel-Hammer

Täglich wird es ab 8 Uhr auf Sky Sport F1 jeweils knapp zehn Stunden Formel 1 zu sehen geben. Auf dem Pay-TV-Sender gibt es zudem die Pressekonferenzen mit den Fahrern und Teamchefs live. Die Kommentatoren Sascha Roos und Olivier Zwartyes führen im Wechsel durch die drei Tage und erhalten dabei Unterstützung von den Experten Ralf Schumacher und Timo Glock. Sandra Baumgartner und Peter Hardenacke berichten live aus Bahrain und gehen an der Rennstrecke auf Stimmenfang.

Neben knapp 30 Stunden Live-Berichterstattung dürfen sich die Fans der Motorsport-Königsklasse auf ein weiteres Highlight freuen. „Direkt im Anschluss an den letzten Tag der Tests zeigt Sky am Samstag um 17.30 Uhr die Erstausstrahlung der Dokumentation ,Vettel – more than a Champion’“, erklärt der Sender.

Ein echter Hammer für jeden Fan des vierfachen Formel-1-Weltmeisters, der im vergangenen Jahr seine Karriere beendete.

Doku über Sebastian Vettel

In der Doku blicken Vettel sowie ehemalige Weggefährten auf unvergessene Momente zurück, die den Heppenheimer in seiner erfolgreichen F1-Karriere geprägt haben. Der ehemalige Pilot kommentiert dabei selbst die wichtigsten Stationen, seine Hochs und die Tiefs, die er in 21 Jahren in der Motorsport-Königsklasse erlebte.

51 Minuten dauert der Dokumentarfilm, der auf Sky erstmals ausgestrahlt wird. Für jeden Fan ein Muss, der in diesem Jahr in der Formel 1 nur noch einen Deutschen fahren sehen wird. Denn mit Nico Hülkenberg gibt es nur einen Piloten, der einen festen Sitz hat. Die deutsche Nachwuchshoffnung Mick Schumacher ist indes „nur“ Ersatzfahrer bei Mercedes und McLaren.