Für Sky-Kauf – RTL geht großen Schritt

Diese Ankündigung sorgte für ein Beben in der deutschen TV- und Streaming-Landschaft! RTL plant, Sky Deutschland zu übernehmen. Die Sky-Mutterfirma Comcast hatte schon vor einiger Zeit versucht, einen Käufer für die Deutschland-Sparte zu finden.

Dass der Deal nicht ganz billig wird, versteht sich von selbst. Im Raum stehen zunächst 150 Millionen Euro, die RTL zahlen müsste. Die Summe könnte allerdings noch deutlich steigen. Für diesen Fall sorgt der Kölner Privatsender jetzt vor.

RTL kauft eigene Aktien für Sky-Deal

Das Unternehmen, das auch an der Börse gelistet ist, hat den Rückkauf von knapp 3,2 Millionen eigener Aktien bekanntgegeben. Diese erwarb man zu einem Stückpreis von je 37,85 Euro. Ursprünglich hatte die RTL Group sogar geplant, vier Millionen Aktien zurückzukaufen. Die noch fehlenden 0,8 Millionen Aktien wolle man sich jetzt am offenen Markt besorgen, berichtet etwa „digitalfernsehen.de“.

Doch warum schnürte man überhaupt dieses große und teure Aktienpaket? Die Denkweise dahinter ist simpel: Mit den eigenen Aktien will RTL auf mögliche Nachzahlungen um Rahmen des Sky-Deals vorbereitet sein und diese so teilweise finanzieren.

Zusatzzahlung bei 41-Euro-Grenze

Denn Teil der Übernahme ist eine Zusatzklausel. Diese besagt, dass RTL eine weitere Zahlung an Noch-Sky-Mutter Comcast tätigen muss, sollte der Aktienkurs des Privatsenders in den kommenden fünf Jahren die Marke von 41 Euro knacken!

Top-News des Tages:

In diesem Fall würde eine Zusatzzahlung von bis zu weiteren 377 Millionen Euro fällig werden. Der gesamte Übernahme-Deal hätte dann ein Volumen von über einer halben Milliarde Euro.

RTL und Sky: So ist der aktuelle Stand

Noch ist die Übernahme an sich aber gar nicht durch. Diese muss noch von diversen Gremien abgenickt werden. Grünes Licht bekamen RTL und Sky in Deutschland bereits von der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (kurz KEK). Jetzt könnte noch die EU-Kommission mit einem Veto dazwischen grätschen.