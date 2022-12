Sky mit großer Verkündung – umfassende Rechte-Verlängerung

In unsicheren Zeiten wie diesen haut Sky einen raus. Der Pay-TV-Riese soll Medienberichten zufolge in Deutschland vor dem Verkauf stehen. Über den neuen Besitzer gibt es bisher nur Spekulationen.

Abseits dessen kümmert sich Sky allerdings darum, rechtetechnisch auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein. Für seine Sport-Kunden hat das Unternehmen daher nun gute Neuigkeiten im Gepäck. Es gab eine umfassende Rechteverlängerung.

Sky mit Weihnachtsüberraschung

In Sachen Fußball gab es zuletzt einige Niederlagen zu verkraften. Nicht zuletzt, dass man bei der Vergabe der Champions-League-Rechte bis 2027 wieder komplett leer ausging, wiegt schwer. In dieser Hinsicht hat DAZN in Deutschland den Spitzenplatz erobert.

Stattdessen hat Sky für seine Kunden jetzt eine andere Weihnachtsüberraschung parat. Auch in Zukunft bleibt der Sender das perfekte Zuhause für alle Golf-Enthusiasten. Gleich drei Pfeiler des Golfsports bleiben erhalten.

Viele Golfhighlights

So werden der Ryders Cup und die US Open Championship auch im Jahr 2023 zu sehen sein. Zudem bleibt auch die DP World Tour für das kommende und auch das übernächste Jahr bei Sky.

Das ist Sky:

Die Sky Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Unterföhring bei München

Das Unternehmen startete 2009 in Deutschland und Österreich und ging aus Premiere hervor

Es gibt über fünf Millionen Abonnenten

Die Vereinbarung der Übertragungsrechte gilt laut Mitteilung des Pay-TV-Anbieters für Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol. Ein weiteres Schmankerl für Golf-Fans: Im kommenden Jahr sind so viele deutsche Spieler auf der Tour wie noch nie.

Wie geht es für Sky weiter?

Abseits dessen bleibt weiterhin die Ungewissheit, wie es weitergeht. Mutterkonzern Comcast will Sky Deutschland offenbar loswerden. Gespräche mit potenziellen neuen Eignern sollen derzeit in Gange sein.

Zu den Favoriten sollen United Internet (zu dem unter anderem 1&1 gehört) und Canal+ aus Frankreich gehören. Sogar die Möglichkeit einer gemeinsamen Übernahme kursierte zuletzt.